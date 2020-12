¿Qué debe tener un botiquín de emergencias para el coronavirus?

Escucha esta nota aquí

Las primeras recomendaciones ante la aparición de algún síntoma del coronavirus es la realización de una prueba para confirmar la enfermedad y, luego, consultar con el médico el tratamiento a seguir, de acuerdo al cuadro del paciente. Sin embargo, pueden transcurrir horas o minutos importantes hasta cumplir con ellas, por lo que un botiquín especial para responder de forma inmediata al virus puede ser muy importante.

Los medios estadounidenses The New York Times y The New Herald consultaron a médicos y farmacéuticos los productos que recomiendan tener a mano para emergencias del Covid-19.

La primera recomendación de los profesionales fue asegurarse de tener un suministro de los medicamentos recetados que se consume, en caso de que lo haga, para 30 días y también verificar que se cuenta con un botiquín de primeros auxilios bien abastecido.



Almacenamiento



Las medicinas y equipos deben estar en un lugar seco y lejos del alcance de los niños. Un armario de ropa es una buena opción para que la humedad no afecte los ingredientes, recomendó a The New York Times Ilisa Bernstein, de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos.

Termómetros

La fiebre es uno de los síntomas principales del coronavirus. Es recomendable tener un termómetro y revisar que funcione y si se tiene dos, mucho mejor, pues se puede controlar la temperatura en ambos. Entre usos, desinfectar el termómetro con alcohol o peróxido.

Los médicos recomiendan el uso de termómetros rectales para bebés. Para niños y adultos, un termómetro debajo de la lengua funciona bien.



Oxímetro de pulso

Algunos pacientes desarrollan una neumonía que puede hacer que los niveles de oxígeno disminuyan antes de experimentar síntomas graves. El oxímetro de pulso es un dispositivo portátil con forma de clip que mide los niveles de oxígeno del torrente sanguíneo.

Las lecturas normales generalmente varían del 95 al 100 por ciento. Un nivel de oxígeno en la sangre por debajo de 90 es considerado bajo.

Antipiréticos y analgésicos



El acetaminofén y el ibuprofeno reducen la fiebre, y pueden ser usados para tratar los síntomas incómodos: dolor de cabeza, dolores y escalofríos.



Los farmacéuticos advierten que tomar demasiado acetaminofén puede causar daño hepático severo. Se debe tener en cuenta que algunas medicinas para la tos contienen acetaminofén. La cantidad total de acetaminofén que se puede tomar en analgésicos y medicamentos para el resfriado no debe exceder los 3000 miligramos al día. Además, no se debe consumir alcohol al tomar acetaminofén.



Los pacientes con afecciones subyacentes deben verificar antes de tomar cualquier medicina, igual para los niños.

Higiene

Contar con papel higiénico, toallas de papel y pañuelos desechables. También jabón, desinfectante de manos (al menos al 60% de alcohol) y cloro.

Protección

Barbijos que tengan buena cobertura de nariz y boca.

Hidratación

The New Herald aconseja tener agua embotellada y también bebidas especiales para mantener hidratado a un enfermo, como Gatorade.

Pastillas y jarabes para la tos

Estos elemento son una buena línea de defensa inicial para ayudar a reducir los síntomas de tos que son un indicador clave del Covid-19.



Antidiarréicos

La diarrea es un síntoma del Covid-19, y si se tiene, se debe asegurar de mantener al enfermo bien hidratado.