¿Qué hacer si se pierde mi gato?

Seguramente te has preguntado en alguna ocasión por qué se escapa tu gato de casa, si le das todo lo que necesita. Uno de los factores que podría explicar esta conducta de tu felino podría ser su deseo de marcar el territorio o simplemente explorar el terreno que le rodea . Además, el instinto cazador en los gatos es muy fuerte, por lo que no debería sorprenderte que de vez en cuando salga a satisfacer esta necesidad, aunque lo tengas bien alimentado. Su activa vida sexual también podría estar detrás de esas fugas y es muy posible que de vez en cuando se escape para tratar de mantener relaciones con alguna gata, por lo que es muy importante que tu gato esté esterilizado.

-Lo primero que debes hacer es buscarlo por toda la casa , ya sabes que a los gatos les vuelve locos esconderse. Por eso, es importante que revises bien agujeros, rendijas, techos, etc. Además, y aunque parezca increíble y nunca se te hubiera pasado por la cabeza hacerlo, deberías mirar también en sitios como la chimenea, los conductos de la calefacción y hasta debajo de los autos. Los gatos se acomodan en cualquier lugar.

-Una vez que te hayas asegurado de que no está, es conveniente que comiences a explorar zonas cercanas a la casa e informes a tus vecinos de la situación por si pueden ayudarte a localizarlo. También deberías echar un vistazo en su jardín o garaje por si el gato hubiera decidido explorar territorio ajeno.

- Lo ideal es buscar de noche puesto que es cuando los gatos suelen salir de su escondite. Llevar una linterna podría resultarte muy útil, los ojos de los gatos son reflectantes. No te olvides tampoco de llevar uno de sus juguetes para que el felino lo vea.

-Si la situación comienza a ser desesperante y tu gato no aparece, puedes poner carteles por el vecindario y zonas cercanas. En estos, deberías incluir una foto, su nombre y una descripción de sus características físicas, además de un teléfono de contacto, fecha y lugar donde fue visto por última vez, etc. En este sentido, mejor es prevenir que curar y no te cuesta nada ponerle una chapita que contenga información relevante si se pierde, como un número de teléfono para contactar contigo.