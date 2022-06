¿Qué hay detrás de los celos obsesivos por la ‘ex’ de tu pareja?

Escucha esta nota aquí

Miriam (nombre ficticio) llevaba tres meses de noviazgo con su actual pareja, cuando escuchó sin querer, que alguien hablaba de una novia anterior de él con la que estuvo a punto de casarse, pero además que ‘había sido el amor de su vida’.

Esos comentarios le despertaron celos por esa mujer que no conocía, y una actitud obsesiva por averiguar todo acerca de ella, al extremo de ‘stalkearla’ en las redes sociales, investigar todos los detalles de su vida e incluso buscó oportunidades para verla de cerca y escucharla.

Esa obsesión por la ‘ex’ de su actual pareja la llenaba de angustia, de mucha inseguridad y que mucho tiempo después pudo superar gracias a que recurrió a un terapeuta.

María (nombre ficticio) durante más de un año estuvo de novia con un chico que nunca dejó de expresar sus celos por la expareja de ella y al que había dejado de ver mucho tiempo. En los primeros meses de la relación ella trató de minimizar sus comentarios e incluso hasta le pareció divertido y halagador. Sin embargo, la desconfianza de él fue creciendo hasta acusarla de infidelidad con el otro y ser motivo de largas discusiones.

Ambas historias son ejemplos, de lo que los psicólogos llaman celos retrospectivos y que tienen como característica principal que están dirigidos al pasado afectivo de la pareja. En otras palabras, se trata de celos patológicos que son como un fantasma que acecha cuando te enfrentas al recuerdo del ‘ex’ de tu actual pareja. A su vez, estos conducen a un círculo vicioso de comportamientos negativos que dañan una relación.

Los celos retrospectivos son llamados también Síndrome de Rebecca por los psicólogos en alusión a la novela Rebecca, que en 1938 dio a conocer la escritora británica Daphne du Maurier y que cuenta la historia de la joven esposa de un viudo millonario que debe vivir con la sombra de la primera mujer de su esposo. La protagonista siente que no está a la altura de las virtudes de la fallecida Rebecca y vive atormentada compitiendo con su figura. El relato fue llevado al cine por Alfred Hitchcock en 1940 con Laurence Olivier y Joan Fontaine como protagonistas. El filme ya es un clásico debido a que el director plasma magistralmente la vida atormentada de la protagonista, Una nueva versión de la historia fue llevada a la pantalla en 2020 por Ben Wheatley y se puede ver por Netflix.





Signos comunes

¿Qué hay detrás de este tipo de celos y qué los hace tan particulares? “En psicología tenemos una terminología, que son las celopatías, que es toda emoción que te hace sentir la sensación de inseguridad porque habría una intención en la pareja de traición o el riesgo de perderla. Luego entrando en lo que son específicamente los celos retrospectivos, se trata de un patrón de pensamientos obsesivos enfocados a parejas del pasado o que no tienen que ver con ninguna relación actual y que suelen tener resultados tortuosos emocionalmente hablando”, explica la psicóloga Teresa Méndez En los celos retroactivos, existen varios patrones emocionales de pensamientos no deseados.





Uno de los sentimientos primarios es el miedo. Estas personas a menudo tienen miedo de perder a su pareja por culpa de sus parejas románticas o sexuales pasadas. Por lo general, el miedo a perder a tu pareja por una pareja anterior va de la mano con la duda de que realmente te aman. “Ese es el mayor motivante. Todo esto de las celopatías tiene que ver con emociones que nos generan una amenaza a nuestra relación, pero no es una amenaza real, sino una amenaza constituida dentro de la parte emocional, dentro de la mente de la persona.

Pueden haber causales obviamente, un evento previo, una deslealtad, puede que me esté trayendo temores que he vivido con mi anterior pareja y automáticamente, como no he racionalizado, no he trabajado en estos temores, los traslado inmediatamente a una pareja actual, ¿Qué es lo que logro? generar un estado de desconfianza constante de mi pareja respecto a su expareja por un dolor que

no he elaborado en mi anterior experiencia”, explica Méndez.

Otro comportamiento común es interrogar a tu pareja sobre su pasado. Esto puede dar lugar a discusiones. ¿Por qué? Porque tu pareja no siente que haya hecho nada para merecer este trato. Muchas personas que sufren de esta condición también luchan contra la envidia . Pueden sentir que han perdido oportunidades porque su pareja tiene más experiencia sexual que ellos.

“Finalmente, el juicio sobre la historia romántica de tu pareja también puede ser un factor común. Esto ocurre cuando comienzas a ver a tu pareja como fácil por haber tenido parejas sexuales en el pasado”, sostiene Kate Balestrieri, psicoterapeuta de parejas y creadora del portal Modern Intimacy. Los patrones de pensamiento no son el único síntoma de los celos retroactivos.

Los patrones de comportamiento son otra señal clave de que estás sufriendo esto. Las personas que sufren de celos retroactivos a menudo se dedican a navegar por Internet. Buscan información sobre lo que están sintiendo. Y buscan validación y consejo sobre las emociones y pensamientos con los que están lidiando. Por lo general, también tienden a husmear en los perfiles de redes sociales de su pareja. Incluso pueden acceder a correos electrónicos o perfiles sociales para conocer el pasado de su pareja.







“Todas las conductas basadas en celopatías tienen que ver con la búsqueda de confirmación de mi fantasía. Entonces yo voy a estar verificando, de alguna manera validando mi fantasía de deslealtad, de traición y de infidelidad y voy a buscar en actitudes en perfiles de redes sociales o buscando en el celular de la otra persona o en cualquier tipo de situación en la que yo pueda validar mi fantasía, porque ya la he instaurado dentro de la mente, por lo tanto lo que necesito es validar”, comenta la psicoterapeuta.

Los celos retrospectivos nos generan inseguridad y esa inseguridad se puede reflejar de distintas maneras, a veces como reclamo constante a la pareja o como un estado comparativo con todas las actitudes de la anterior pareja, surgen preguntas como ¿Qué es lo que él o ella tenía? ¿es mejor que yo?. Entonces sigo alimentando la fantasía de una posible pérdida y lo sigo alimentando con este tipo de actitudes”, afirma Méndez.





Romper el ciclo

Superar los celos retrospectivos no es sencillo pero tampoco es imposible, aseguran los especialistas. “El primer paso para superar este tipo de celos es aceptar que tienes un problema. Al reconocer que tus pensamientos y comportamientos no son saludables, estás abriendo la puerta para recibir la ayuda que necesitas.

Una vez que puedas aceptar que estás luchando con un problema grave, es hora de intentar ponerse en el lugar de tu pareja. Comprender cómo estás afectando negativamente a tu pareja puede ayudarte a detener los patrones nocivos. Puede ayudarte a comenzar a tratar de amar y apoyar a tu pareja de la manera que deseas”, comenta Balestrieri.





“Si eres de la idea de que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales es una señal de que necesitas trabajar en tus modelos afectivos. No hay eso de que todos somos iguales, sino modelos afectivos no saludables que vas arrastrando de relaciones anteriores justificando esa premisa y que hay que romper”, explica Méndez y agrega que “cuando empiezas a ser consciente de que esto no es saludable, a romper con ciertas fantasías, de dejar de controlar a la otra persona y ser consciente de que no te pertenece y que la otra persona no viene con un expediente en blanco, eso es muy importante, ya sufrió, ya le rompieron el corazón ha vivido algunas experiencias que se van a valorar de acuerdo a la experiencia que tiene ahora y que no se va a parecer a la anterior”, indica la psicóloga.





Otro paso importante y muchas veces difícil, pero clave para romper los patrones que te has impuesto es resistir la tentación de husmear, discutir o indagar en el pasado de tu pareja. Si bien puede ser difícil al principio, resistir estos impulsos es lo que detiene los patrones de comportamiento negativos que ha establecido.





“La pregunta está en ¿para qué quiero saber del pasado de mi pareja? Es importante tener clara la razón, pero el objetivo no puede ser para vivir en comparación, para vivir en la inseguridad. Las razones deben ser para saber cómo ha sido con otras parejas, para poder entender cuánto de sabiduría y aprendizaje efectivo tiene tu pareja y qué tan responsable va a ser en esta relación”, sostiene Méndez.





Hablar con tu pareja también es una parte importante para superar esta forma de celos. Cuando hablas de las cosas con tu pareja, puedes ver más claramente cómo tus acciones están afectando tu relación y a tu pareja. Otra estrategia para superar los sentimientos de celos retroactivos es recordarte tu propia valía. Alimentar tu autoestima ayuda a dejar atrás los celos y concentrarte en lo que aportas a la relación.