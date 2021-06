¿Qué trae Netflix en junio?

Escucha esta nota aquí

Junio llega con un aluvión de nuevos títulos para Netflix, entre series, películas y documentales. Hay de todo y para todos, pero, como siempre, algunos merecen una mención aparte.

Una de ellas es Sweet tooth, una serie que lleva el sello de DC Comics y el nombre de la estrella Robert Downey Jr y de su esposa, Susan Downey, en la producción y que se podrá ver desde el viernes 4.





La historia está ambientada en un mundo postapocalíptico donde un misterioso virus mató a más de la mitad de la población y provocó el nacimiento de bebés mitad humanos y mitad animales. Esta nueva raza debe vivir escondida, pues las personas quiere exterminarla por temor. Gus es uno de estos niños híbridos y Sweet tooth mostrará su lucha por sobrevivir en medio del terror y el caos.

Igual con muy altas expectativas llega La Casa de las Flores, la película, aunque habrá esperar hasta el 23 para verla. Después de tres exitosas temporadas de la serie mexicana, la historia regresa con el mismo director, Manolo Caro, y el mismo elenco.





"Después de que Delia en su lecho de muerte le pide a Paulina que recupere un tesoro de la casa de la familia De La Mora, ahora los tres hermanos deberán encontrar la forma de colarse en su antigua casa para rescatarlo", se lee en el adelanto de la producción.



Finalmente, la película El infiltrado del KKKlan arriba a la plataforma este jueves y sus mejores etiquetas son la dirección de Spike Lee y múltiples premios, entre ellos un Óscar al mejor guion adaptado. Además, actúan John David Washington (Tenet) y Adam Driver (Historia de un matrimonio). Con la comedia negra como recurso, el director muestra el racismo latente en Estados Unidos en la historia de un policía negro que logra infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponer sus ideas y prácticas.





Aquí, todos los estrenos:

Series

Lupin: Parte 2 (11)

Élite: Temporada 4 (18)

Sweet Tooth (4)

Black Summer: Temporada 2 (17)

The Gift: Temporada 3 (17)

A tres metros sobre el cielo: Temporada 2 (3)

Élite historias breves: Guzmán Caye Rebe (14)

Élite historias breves: Nadia Guzmán (15)

Élite historias breves: Ander Omar Alexis (16)

Élite historias breves: Carla Samuel (17)

Black Lightning: Temporada 4 (29)

The A List: Temporada 2 (25)

Locombianos (10)

Katla (17)

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio): Temporada 2 (12)

Lo mejorcito de los creadores japoneses (3)

Feel Good: Temporada 2 (4)

Workin' Moms: Temporada 5 (15)

Sexo/Vida (25)

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo (18)

Saints & Strangers (15)

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 3 (1)

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 4 (1)



Películas

Selva trágica (9)

Paternidad (18)

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película (3)

Carnaval (2)

La casa de las flores: La película (23)

Disomnia (9)

Estados Unidos: La película (30)

Xtremo (4)

Dancing Queens (3)

Dulce y amargo (4)

Chica skater (11)

Patines de plata (16)

Horario estelar (30)

Amor de cuento (23)

Bumblebee (13)

Capitán Phillips (15)

Mi primer beso (15)

El infiltrado del KKKlan (3)

El hombre que mató a Don Quijote (1)

Jumanji (30)

Cartas a Julieta (1)



Documentales y especiales



Headspace: Relaja tu mente (15)

Gatos: Una oda al amor gatuno (5)

Hermanas en la pista (24)

Sophie: Un asesinato en West Cork - Miniserie (30)

Alan Saldaña: Encarcelado (3)

Romper los límites: La ciencia de nuestro planeta (4)

Cuerpo humano: Un mundo entrañable (4)

El caso Wanninkhof - Carabantes (23)

Esto es pop (22)

Elvis Presley: El rey del rock and roll (1)

Vidas separadas (28)

Mujeres en la ciencia (13)

Agujeros negros: Al límite del conocimiento (1)



Niños y familia

Supermonstruos: Érase un cuento de hadas (1)

El dragón de la tetera (11)

El reino de las rimas: Temporada 2 (15)

Madagascar 3: Los fugitivos (6)

Monster House: La casa de los sustos (1)

Alvinnn y las ardillas: Temporada 2 (1)

Open Season: Amigos salvajes (1)