¡Queen ya tiene cuenta de TikTok!

Sorpresa para sus fanáticos. @queenofficial es la cuenta verificada de la banda británica de rock en la red social TikTok, que se habilitó hace tres días lanzando el reto de cantar a dúo con el ídolo Freddy Mercury.

"Ha pasado mucho tiempo ... dale a Queen una llegada real haciendo un dueto con Freddie #CantaConQueen", anunciaron los músicos junto al video del gran momento en el que el intérprete de Bohemian rapsody hizo corear “eeeeeeoooooo” a más de 200 mil personas que asistieron al concierto Live Aid en el estadio londinense Wembley, en 1985.

La respuesta fue inmediata; 246.900 fanáticos apretaron el corazoncito y enviaron sus videos, que la banda recopiló para su segunda publicación. "Para agradecerles por cantar con Freddie, reunimos algunos de nuestros favoritos", apuntaron.



Además, TikTok habilitó 10 canciones de la legendaria agrupación que se pueden utilizar para la creación de videos: Bohemian rhapsody, Another one bites the dust, Don't stop me now, We will rock you, Under pressure, We are the champions, I want to break free, Somebody to love, Killer queen, Radio ga ga.

Hasta el momento, los roqueros se acerca a los 200 mil seguidores y solo siguen a otras 17 cuentas, obviamente, no a cualquiera. Elton John, George Michael, Shawn Mendes y Universal Music son algunos de sus intereses.

El conjunto británico, formado en 1970, demuestra que la leyenda sigue vigente, así como lo hizo cuando se estrenó la película Bohemian rhapsody, protagonizada por Rami Malek, en 2018.