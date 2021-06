Quentin Tarantino confirma su retiro del cine

Escucha esta nota aquí

Varias estrellas han anunciado su alejamiento de los micrófonos o las cámaras, pero terminan volviendo. Sin embargo, hay malas noticias para los cinéfilos, pues Quentin Tarantino sigue firme en la idea de su retiro, no sin antes dirigir una película más.

Así lo confirmó en el programa de televisión Real time with Bill Maher, el fin de semana, en una entrevista promocional de su novela Érase una vez... en Hollywood, en la que explora y amplía el universo de su novena película homónima.





En la entrevista, Maher le dijo que era demasiado joven para retirarse, con 58 años. "Por eso mismo quiero dejarlo, porque conozco la historia del cine y sé que de ahí en adelante, los directores no van a mejor", le respondió la mente maestra de Pulp ficion.





"Trabajando durante 30 años, haciendo tantas películas como he hecho, que no son tantas como otras personas, pero esa es una carrera larga. Es una carrera muy larga y le he dado todo lo que tengo", agregó el realizador.

Sobre la que será su décima película y el broche de oro de su carrera, señaló que no tiene algo definido, pero adelantó que ha considerado hacer un remake de Reservoir dogs "como la última película". Y es que Reservoir dogs, de 1992, significó su exitoso despegue en el cine, catalogado por la revista Empire como "la mejor película independiente de todos los tiempos".

Carrera

Tarantino deja en la historia del cine nueve películas y se lleva dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Además, en 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo y también tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Como repaso, sus títulos son Reservoir dogs (1992), ​Pulp fiction (1994), ​Jackie Brown (1997), Kill Bill (Vol. 1 -2003 y Vol. 2-2004), ​Death proof (2007), Bastardos sin gloria (2009), Django desencadenado (2012), Los odiosos ocho (2015) y Érase una vez... en Hollywood (2019).