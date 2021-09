Raphael, en el Festival de San Sebastián: "Si de algo puedo presumir es de que no me parezco a nadie"

Escucha esta nota aquí

hola.com

Raphael ha acaparado gran parte del protagonismo del Festival de San Sebastián este domingo con motivo de la presentación de uno de los cuatro episodios de Raphaelismo, la serie documental de Movistar+ en la que el cantante madrileño recuerda y celebra sus 60 años sobre los escenarios “como nunca lo había hecho antes”.

No es la primera vez -ni probablemente será la última- que Raphael visita el Festival. Hace unos años acudió a San Sebastián junto al cineasta Álex de la Iglesia para presentar su película Mi gran noche. En aquella película de ficción, el cantante de Linares encarnaba a Alphonso, un artista capaz de cualquier cosa por la audiencia rodeado por otros personajes interpretados por actrices y actores como Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Santiago Segura o Carlos Areces.



En Raphaelismo, sin embargo, Miguel Rafael Martos Sánchez se interpreta a sí mismo en un intento de responder a la pregunta de cuál es el enigma mediante el cual Raphael se ha convertido en un icono.

Dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, esta serie original de Movistar+ ha contado con la participación de Natalia Figueroa, esposa del artista que le acompañó ayer a su llegada a Donostia, y de sus hijos Jacobo, Alejandra y Manuel Martos, que abrieron generosamente las puertas de su casa y sus archivos familiares.



Además de su familia, también dan testimonio en la serie personalidades como Jaime Azpilicueta, Pedro Piqueras, Miguel Ríos, Bunbury, Andrés Calamaro, David Bisbal, Alaska, Iñaki Gabilondo e incluso el doctor Enrique Moreno, el cirujano que realizó su trasplante de hígado.



Raphael ha derrochado humor en la rueda de prensa de este mediodía, que ha comenzado con los piropos de una periodista argentina que se ha referido a él como “el Messi de la canción”.

“Yo soy un poco más alto”, ha respondido entre risas el cantante, para quien el –ismo del título de la serie significa hacer las cosas a su manera: “Hay gente que ha intentado imitarme, pero si yo puedo presumir de algo es de que no me parezco a nadie desde el principio de la historia”.



El artista, que ha confesado que le gustaría ir al Festival todos los años-“el clima y el ambiente de esta ciudad por estas fechas no me lo quiero perder más”-, ha confirmado sus ganas de continuar en la profesión.

“No me bajaré del escenario en varios años porque me enloquece y me gusta. Si Dios quiere y la pandemia nos deja, habrá muchas cosas nuevas mías”, ha afirmado Raphael, que tiene un “único y gran secreto” para mantenerse en pie: la pasión que le pone a las cosas.