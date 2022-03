Residente 'liquida' a J. Balvin y las redes sociales arden con la polémica

Escucha esta nota aquí

La música urbana se divide entre los seguidores de René Pérez, el ex Calle 13, y el colombiano J. Balvin. El último video subido por Residente ha incendiado las redes entre los partidarios y detractores de cada uno de los cantantes. Son ocho minutos donde el puertorriqueño 'ataca' con sus picantes letras.

El reconocido cantautor Alejandro Sanz se refirió al tema al publicar un mensaje que deja poco a la imaginación. "Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz", compartió en sus redes sociales para expresar su apoyo a Residente.

También se refirió a la canción el reconocido streamer y socio de Gerar Piqué, Ibai Llanos. El youtuber apeló a su tradicional sinceridad al desear "caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses".



La polémica entre ambos artistas ha llegado hasta Bolivia donde se cuestiona a uno u otro de acuerdo a las afinidades de los seguidores.

Bajo el concepto de género urbano se alude a diferentes ritmos vinculados a la vida urbana latina y afrodescendiente en Estados Unidos como el hip hop. El género se ha extendido por el continente latinoamericano gracias a su ritmo informal y a la capacidad de adecuar sus letras a situaciones diversas de la vida cotidiana.

La disputa entre ambos cantantes se recrudeció en octubre de 2021 cuando Balvin hizo un pedido a los artistas urbanos para boicotear los premios Grammy Latinos. Tanto en ese momento como en este último video, Residente critica la posición del cantante colombiano aludiendo a su molestia por no estar nominado tantas veces como le gustaría para conseguir los prestigiosos galardones.

En aquel entonces, el puertorriqueño iniciaba su video señalando que “me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. Yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti". Reveló también algunas de las presuntas ‘artimañas’ del colombiano con otros artistas, como Juanes o Rebeca León.

La polémica se acrecentó cuando Residente denunció los intentos de J Balvin por parar, sin éxito la difusión del video. “Terminaste llamando a todo el mundo, me dejaste ocho mensajes de WhatsApp y por las redes me escribes: “Respeto tu opinión”, le recriminó.

La 'tiradera' apunta a J. Balvin

El último video de Residente culmina con una 'tiradera', una composición cantada que 'dispara' y critica directamente a una situación o persona, destinada al cantante colombiano. Son ocho minutos con alusiones veladas antes de mencionar directamente a Balvin.

"Hoy les tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón". Apunta a la carrera del colombiana de quien considera que se trata de un producto del marketing más que un resultado de la música trabajada.



"Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboard de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram". Insiste con la crítica a un cantante al que acusa de dedicarse más a promover su imagen de lujo en las redes sociales que a su compromiso con la canción.

"No se compra el respeto por ser talentoso, una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso". René sostiene que Balvin es un esclavo de la industria que, a pesar de ser famoso, no tiene contenido ni calidad, y no lo considera un artista.

"Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida". De esta manera alude a dos tatuajes que Balvin en sus muñecas.



"Es un imbécil con tinte de caballo que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello". En el video oficial de la canción Perra”, junto a la dominicana Tokischa, Balvin tenía a dos mujeres atadas a una correa y las paseaba como perras. Fue criticado por misoginia y cosificación del cuerpo de la mujer.





