Resurge un video de Will Smith en el que pide a su esposa que no lo use

Dos semanas después del bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Óscar para defender a su mujer, Jada Pinkett Smith, de una broma de mal gusto sobre la alopecia, la relación matrimonial entre los dos famosos actores sigue estando en el punto de mira, acrecentando los rumores de crisis.

Luego de que se conociera la sanción de la Academia, que se reunió este viernes y decidió vetar de la ceremonia de premiación al actor durante 10 años, la pareja vuelve a ser noticia al hacerse viral un video rescatado de 2019, en el que intercambian frases llenas de tensión y Will Smith le lanza una advertencia a su mujer: "No me uses como influencia”.

Hace unos días conocíamos que Jada Pinkett había dado la espalda a su marido, al considerar que este “lo había exagerado todo”, ya que ella no le daba tanta importancia: "No pedí protección ni que me defendieran", aseguró a su entorno, según la revista US Weekly.







El clip de 49 segundos, que fue grabado inicialmente por Jada Pinkett Smith en su Instagram Live, ha acumulado miles de visitas en Reddit desde que apareció a raíz del incidente de Will Smith.



El video ha agitado las especulaciones sobre la verdadera relación matrimonial de los Smith, ya que muchos usuarios creen que la estrella de Día de la Independencia se ve claramente "incómodo" y "ansioso" mientras habla con su esposa.



El video se hizo para promocionar el programa de Facebook Red Table Talk en el que ambos participaron.

En un momento, Jada enfoca la cámara a su esposo y le pregunta: "¿Dirías que ella ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?", le dice Jada en alusión a su terapeuta, Esther Perel, que también estaba en la mesa.



"Yo diría: No empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme", respondía Will Smith ostensiblemente molesto. "Oh, Dios mío. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy lidiando con tonterías. ¿Dirías que ella nos ayudó a sanar las heridas que nos causamos?", insistía Jada Pinkett mientras seguía grabando al actor.



"Mi presencia en las redes sociales es mi pan y mantequilla, ¿de acuerdo?. Así que no puedes usarme simplemente para las redes sociales y no, ya sabes, no empieces a rodar. Estoy parado en mi casa. No empieces a rodar. No...", rogaría de nuevo Will Smith.







La pareja de actores, casados desde hace 25 años, confesaron en 2020 que tenían una relación abierta, aunque él dio a entender que era más una decisión de ella, que "al igual que toda su familia, no era muy partidaria de la monogamia".



Todo comenzó cuando ella reveló su "lío" con el cantante August Alsina. Se habló también de un romance con Chris Rock, que podría haber provocado un triángulo amoroso con tiranteces que habrían aflorado en bromas anteriores del cómico con Jada Pinkett, y la violenta reacción de Smith en los Óscar.



