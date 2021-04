Rivalidad con Cristian Castro, conflicto con su hermano y su hija desvela el tercer capítulo de 'Luis Miguel, la serie'

Escucha esta nota aquí

El tercer capítulo de la segunda temporada nos muestra dos épocas diferentes de la historia de Luis Miguel: en 1994 y en 2005; narrativa que caracterizaron los dos primeros capítulos.

Pero las expectativas en cada capítulo es conocer nuevos detalles de su vida y cuáles son reales o ficción en la serie producida por Netflix

Michelle

Después del emotivo reencuentro entre Luis Miguel y su hija Michelle en 1994, con el que se cierra el capítulo 2, el capítulo 3 de la segunda temporada, muestra que el intérprete no ve a su hija desde hace 11 años. Así lo conocemos, en 2005, en una llamada con Sophie (personaje que en la vida real es Stephanie Salas) que le reclama la distancia que tuvo con su hija por tantos años. El capítulo mostrará otros momentos conflictivos de esa relación.

Lucha de egos con Cristian

Otro aspecto que cuenta la biopic del cantante mexicano nos lleva de nuevo a 1994, cuando Patricio Robles convence a Luis Miguel de presentarse en el Festival de Viña del Mar, ante el auge de Cris Valdés, personaje ficticio que en la vida real sería Cristian Castro, lo que deja en evidencia una rivalidad entre ambos cantantes de la que siempre se habló, pero que nunca fue comentada por el intérprete de “La incondicional”.

Sin embargo, el que no tuvo reparos en contar las razones de su rivalidad fue Castro, que en el programa argentino Podemos Hablar de 2019 conto lo siguiente: "Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco sinceramente su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”



En Viña, ‘Micky’ se encuentra con Cris Valdés y se entera que Kiko Cibrián, su guitarrista, produjo un disco para él y lo castiga sacándolo de la banda. Tiempo después y dentro de la confrontación con Cris, le pide disculpas y lo hace el productor de su próximo disco “Aries”. Para ese disco Cibrián compone “Suave”, que se convertirá en el tema más popular de esa producción del artista y hoy un tema infaltable entre los éxitos de “El Sol de México”

Conflicto con su hermano

La trama se enfoca también en las peleas que tiene el cantante con sus hermanos. Cuando Luis Miguel está Viña del Mar, Alex se queda a cargo de Sergio y de la casa, con la condición de que no lleve a nadie desconocido para Micky al departamento. "Mi casa, mis reglas", le dice Luis Miguel. Sin embargo, y por consejo de un amigo, Alex decide ir a buscar a su novia en el coche de Micky y tiene un accidente automovilístico.

Mientras la producción musical de Luismi parece consolidarse nuevamente, su relación con Alex va en picada. Le niega ver a Sergio, su hermano menor, como 'castigo' por el accidente automovilístico. Luismi se reencuentra con Alex, suben al apartamento y comienzan una discusión. Alex le pide disculpas, pero no hay respuesta por parte de Micky. Luismi le saca en cara que vive de su carrera: "Mientras vivas de mí carrera, yo decido como vivas". Se produce una fractura en esa relación de hermanos: Alex decide irse.