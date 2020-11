Robert De Niro es criticado por participar en películas de baja calidad

Escucha esta nota aquí

No es que Robert De Niro esté en mala situación económica, no es que se encuentre quebrado en sus finanzas, simplemente es que sus gastos familiares, ayuda a sus seis hijos y a sus dos exesposas, son elevados, y sus ingresos han bajado notablemente. Ahora, sobre todo por la pandemia, Hollywood ya no paga igual que antes, expresó un allegado al actor estadounidense, a quien se le critica su participación en filmes de baja calidad, que no están a la altura de sus antecedentes artísticos.

De igual manera, quienes defienden al intérprete de Toro salvaje, dicen que actualmente Hollywood no tiene buenos papeles para actores mayores, que todo el protagonismo se lo están dando a los jóvenes, dejando de lado el talento de las glorias del pasado.

Las criticas y opiniones de decepción de los fanáticos de De Niro y de los analistas de cine surgieron porque consideran que un artista como él no debería aceptar papeles como el que interpretó en Mi abuelo es un peligro, en donde hace el ridículo, tiene diálogos vergonzosos, como los que alude al tamaño de su pene y a su virilidad.

"Películas como esa deberían quemarse, para que no quede constancia de que existió. Sentí vergüenza ajena al ver a Robert De Niro haciendo ese papel, no podía creer que uno de los mejores actores de la historia esté en ese rol", comentó el crítico de cine James Smith.





Después de trabajar en buenas películas como Joker y El irlandés los seguidores del actor esperan que mantenga su nivel, y que no vuelva a sus andanzas de mediocridad cinematográfica, aunque le ofrezcan mucho dinero, comentan sus fanáticos.



La revista GQ publicó recientemente una entrevista a De Niro, en la que el actor contó que cuando en 2018 viajó con su gran amigo y colega Al Pacino a Europa, para promocionar el filme Asesinato justificado, le dijo "no pasa nada Al, espero que algún día nos reunamos para publicitar una película de la que sí nos sintamos orgullosos", pues de esa cinta sentían vergüenza, pero les habían pagado bien para actuar en ella.

En los recientes 10 años este actor ha trabajado en 27 películas, de las que 19 han sido ridiculizadas por la critica especializada, por considerarlas muy malas, además de que muchas de ellas fueron olvidadas por el público, informa el diario El País.

De Niro ha sido partícipe de estruendosos fracasos cinematográficos, como las cintas El encargo, El golpe del siglo, Caza humana, Luces rojas o La vida de Flynn, recaudaron en taquilla muy poco dinero y luego de su fracaso pasaron a ser exhibidas en formatos domésticos.





Se ha especulado mucho sobre la situación económica del actor. Hace unos meses se involucró en una disputa legal con su exmujer, de quien se separó el año pasado tras dos décadas de matrimonio, cuando decidió reducirle el límite de la tarjeta de crédito de un millón de dólares a la mitad, sin avisarle, alegando que la pandemia estaba golpeando sus múltiples negocios.



El artista tiene un acuerdo con su exmujer, Grace Hightower, por lo que le tiene que dar un millón de dólares si él gana más de 15 millones. Según el biógrafo de estrellas de Hollywood, James Ursini, De Niro es muy responsable se preocupa por su familia, siempre está pendiente de ellos para que no les falta nada.

Uno de los mejores

Se considera a Robert De Niro (77) como un verdadero mito viviente de la actuación, uno de los mejores intérpretes del cine universal, un referente para las nuevas generaciones de actores, quien tocó el cielo con las manos al llegar a lo más alto de la perfección interpretativa.

Nació y vive en Nueva York, ciudad a la que ama. Empezó a trabajar en el cine en 1965 y desde entonces ha participado en 100 películas, algunas de ellas consideradas como obras de arte del cine como El Padrino II, Novecento, Taxi driver, Toro salvaje, Buenos amigos, El francotirador, Érase una vez en América, Los intocables, Casino, La Misión.





Ganó dos premios Óscar, uno como actor de reparto, en 1975, por el filme El Padrino II, y otro protagónico en 1981, por Toro salvaje, que también le dio un Globo de Oro. Además ha sido reconocido en los festivales de cine más importantes del mundo, como Cannes, Berlín y Venecia.