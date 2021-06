Roger Waters rechaza la oferta de Facebook de usar una canción de Pink Floyd en un anuncio

Escucha esta nota aquí

En un evento reciente a favor de Julian Assange, Roger Waters dijo que Facebook le ofreció una gran cantidad de dinero a cambio de usar el éxito de Pink Floyd de 1979 "Another Brick in the Wall, Part 2" en un próximo anuncio de Instagram.

“Llegó esta mañana, con una oferta por una enorme cantidad de dinero”, dijo Waters. “Y la respuesta es, 'Vete a la mierda. De ninguna maldita manera '".

Waters continuó: “Solo menciono eso porque este es un movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo. No seré parte de esta mierda, [Mark] Zuckerberg ".

Waters sacó una copia impresa de la solicitud de Facebook, que decía: “Queremos agradecerle por considerar este proyecto. Creemos que el sentimiento central de esta canción sigue siendo tan frecuente y tan necesario hoy, lo que habla de lo atemporal que es el trabajo ".

"Y, sin embargo, quieren usarlo para hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y más poderosos de lo que ya son", respondió, "para que pueda continuar censurándonos a todos en esta sala y evitar que esta historia sobre Julian Assange se difunda al público en general para que el público en general pueda decir: '¿Qué? No, No más '”.

Luego, Waters mencionó FaceMash, el sitio tipo Hot or Not que Zuckerberg creó antes de Facebook y que permitía a los estudiantes comparar la apariencia de las mujeres en el campus.

"¿Cómo este pequeño capullo que empezó diciendo 'Ella es bonita, le daremos un cuatro de cinco, es fea, le daremos uno', ¿ cómo consiguió algún poder?" Waters preguntó. "Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".

Según una portavoz de Facebook, Zuckerberg no tuvo nada que ver con la solicitud de usar la canción de Pink Floyd; la solicitud a Waters se originó en el equipo de marketing de Instagram. El representante de Facebook también señaló que las empresas se comunican regularmente con los músicos sobre el uso de sus canciones en publicidad y que Facebook respeta la decisión de los artistas sobre si trabajar con ellos o no.