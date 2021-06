Roger Waters regresará a México en 2022 para dar nuevos conciertos

Escucha esta nota aquí

El británico Roger Waters anunció las fechas de los conciertos que ofrecerá en México. Será el Palacio de los Deportes el lugar en el que se presentará el músico el 14 y el 15 de octubre de 2022, una vez que disminuyan los riesgos de contagios por el coronavirus.

Estos shows sustituyen los que estaban programados para el 7 y 8 de octubre de 2020, que se cancelaron por la pandemia. Los boletos para esos conciertos funcionarán para las nuevas fechas que forman parte del "This Is Not A Drill Tour", con el que el fundador y exlíder de Pink Floyd recorrerá las ciudades más importantes del mundo.

Ante la pandemia del Covid-19, Roger Waters pospuso su gira mundial, pero ahora ante el avance en la vacunación y el combate al coronavirus, el bajista británico ya dio a conocer las fechas para sus conciertos en México.



En cuanto a las canciones el músico prometió que ejecutará temas clásicos de lo que el llamó la “era dorada” de Pink Floyd, así como algunos temas nuevos.