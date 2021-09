Rosita Hurtado se luce en Nueva York con su Espíritu Libre

Escucha esta nota aquí

Ya tiene su espacio ganado entre los creativos de la moda hispana de EEUU, por ello no fue sorpresa que sea incluida en la pasarela del Nueva York Fashion Week (NYFW), en la plataforma de la Federación de Diseñadores Latino Americanos (FDLA). En esta ocasión Rosita Hurtado dio a conocer su colección Espíritu Libre, como parte de su marca Ixoyé, que está inspirada en los nativos de Norteamérica.

El desfile tuvo lugar en un salón del elegante barrio Chelsea del centro de Nueva York, que se llenó de público que estaba ansioso de ver las creaciones de la diseñadora boliviana. Se presentaron 25 prendas, entre largas o cortas, de gala y casuales, en tonos tierra, ocre, mostaza, verdes y algunas elaboradas con la técnica patchwork, que es la unión de pequeños pedazos de telas multicolores, para formar una sola pieza.





Estas creaciones forman parte de la propuesta innovadora de la diseñadora, que quiere vestir a personas que se arriesgan a romper tradiciones del vestuario y se atreven a usar prendas con diseños étnicos, con contrastes de colores, pero siempre con elegancia.



Los accesorios fueron elaborados a tono con los vestidos, siguiendo los mismos colores, en los que se utilizaron plumas, piedras y semillas, bien autóctonos. Los calzados que utilizaron las modelos también fueron creados de manera exclusiva por el afamado diseñador de zapatos Carlos Molina, de nacionalidad mexicana.

Rosita Hurtado manifestó que estaba muy contenta con su colección Espíritu Libre, pues vio que al público presente le gustó y recibió felicitaciones de sus colegas diseñadores, de periodistas y de críticos de moda. Le dijeron que siga por este camino, el de crear trajes de vanguardia, que rompen moldes, pero con buen gusto.





También hubo un espacio para los hombres. Se exhibieron chaquetas, pantalones y poleras, siguiendo la línea de Espíritu Libre, con cortes simples, elegantes y varoniles.



Entre las modelos, que fueron elegidas en un casting, estuvo presente Nadia Ferreira, la actual Miss Paraguay, que participará en diciembre en el concurso Miss Universo en Israel, seleccionada por Promociones Gloria.

Ahora Hurtado hace maletas y se va a República Dominicana, donde el viernes 24 presentará una colección de 20 prendas, entre trajes de novia y de gala. Luego regresa a su casa de Miami para descansar y tomar impulso, pues debe seguir creando, porque tiene más compromisos de moda, comentó.





Manifestó que su trabajo no termina nunca. Presenta una colección y ya está terminando otra, y paralelamente está diseñando y supervisando la confección de más prendas. Sin embargo esta labor la apasiona, por ello es que no se detiene. Dice que le encantaría presentarse en un desfile en su tierra natal, Santa Cruz de la Sierra, donde hace mucho tiempo no lo hace, pero hasta el momento no hay nada establecido para ello.





"Casi todo me inspira, desde el vuelo de un mariposa hasta el balanceo de las palmeras empujadas por el viento. En mi atelier de Miami, y sin horario fijo, elaboro los bocetos, luego se pulen y pasan a ser un diseños", comentó. Y así se crean las prendas que después se ven fulgurantes en la pasarelas de la moda.



Fotos: Malad Goyes