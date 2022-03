Salma Hayek regresa para la secuela de 'El gato con botas'

Escucha esta nota aquí

Transcurrieron más de diez años desde que El gato con botas llegó a los cines para expandir la franquicia animada de Shrek. La segunda parte del proyecto protagonizado por Antonio Banderas ya empezó a tomar cuerpo y tendrá por título 'El gato con botas: El último deseo.

Salma regresará como Kitty Softpaws para acompañar a Banderas en su retorno como el gato con botas, y también se sumará al elenco Harvey Guillen como perro y otras figuras que pondrán sus voces en el filme producido por Universal Pictures, confirma el medio Deadline.

Joel Crawford será quien dirija este proyecto y Mark Swift lo producirá. No es la primera vez que tendremos la oportunidad de presenciar la magia de este dúo dinámico, ambos fueron encargados de Los Croods: Una nueva era, lo que les significó una nominación al Globo de Oro a la Mejor Película.





El estreno está previsto para el 23 de septiembre de 2022 .





En esta ocasión se suman a la mexicana y el español personalidades conocidas en el medio como, Wagner Moura (Narcos: México), Ray Winstone (Black Widow), Anthony Méndez (Jane The Virgin), Da Vine Joy Randolph (The Lost City), Olivia Coleman (The Favourite), Samson Kayo (Our Flag Means Death) y Florence Pugh (Black Window).