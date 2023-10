Sam Neill y su lucha contra un raro cáncer en la sangre

A pesar de enfrentar una enfermedad seria, Neill mostró una actitud sorprendente al afirmar que no tiene miedo de morir. En sus propias palabras, la muerte sería "molesta", pero no siente miedo , y prefiere centrarse en aspectos positivos de su vida. La idea de retirarse de la actuación, según Neill, "le llena de horror".

El actor, que ha protagonizado películas icónicas como La caza al Octubre rojo y La lección de piano, continúa siendo activo en la actuación. A pesar de las dificultades, filmó recientemente una película con Annette Bening titulada Apples Never Fall y escribió unas memorias llamadas Did I Ever Tell You This?.