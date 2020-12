Samuel Doria Medina ¿abandona TikTok?

Escucha esta nota aquí

Samuel Doria Medina está a la vanguardia en redes sociales. Es usuario activo de Twitter, Instagram, Facebook y hasta en TikTok, donde debutó en julio y ya recluta 86.800 seguidores.

Después de unos días de ausencia en la aplicación de videos cortos, y que es la sensación especialmente entre los más jóvenes, regresó advirtiendo, en son de broma, su salida de esta plataforma.

"Adiós, me voy a ir de TikTok porque nadie me sigue, nadie me da corazones y entonces me voy", gesticula el empresario y político con la voz de un niño pequeño y tierno, y soltando unos lagrimones.

Sus seguidores no quieren dejarlo ir, así que respondieron con más de 10 mil corazones en cuestión de dos días y también le enviaron creativos comentarios.

"Cara+%$#...no puede dejar el TikTok", "No te vayas Chavo...", escribieron algunos usuarios. Otros le sugirieron que comparta contenido sobre su experiencia profesional.



Aquí el clip: