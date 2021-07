Scarlett Johansson demanda a Disney por estrenar Black Widow en streaming

Escucha esta nota aquí

clarin.com



La estrella de Black Widow, Scarlett Johansson, presentó una demanda contra Disney, alegando que su contrato se rompió cuando el estudio estrenó la película de Marvel en Disney+ y en los cines el mismo día.



"Disney indujo intencionalmente a Marvel a romper el acuerdo, sin justificación, para evitar que la Sra. Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel", se lee en la demanda.



The Wall Street Journal, que dio primero la noticia de la demanda, informó que fuentes cercanas a Johansson estiman que la decisión de estrenar la película simultáneamente en Disney+ le significó a la actriz, que fue candidata al Oscar por Historia de un matrimonio y por Jojo Rabbit, unos 50 millones de dólares en bonos perdidos.



Disney anunció en marzo que Black Widow, entre varias de sus películas de 2021, se estrenaría simultáneamente en el servicio de transmisión por suscripción del estudio, por un precio premium de $us 30 en los Estados Unidos, y en la pantalla grande cuando la industria del cine se recuperó de COVID-19.



Estreno reciente

El 9 de julio, Black Widow estrenó con una recaudación de $us 80 millones en los Estados Unidos y Canadá, estableciendo un récord de taquilla de la era Covid, y ganó otros $us 60 millones adicionales en Disney+. Con ventas de entradas actualmente en $us 319 millones a nivel mundial, es una de las películas de Marvel con menor recaudación.



La publicación, que tuvo acceso al texto de la demanda, continúa: "Disney eligió aplacar a los inversores de Wall Street y "acolchar" sus resultados, en lugar de permitir que su subsidiaria Marvel cumpliera con el acuerdo", se lee.



Scarlett Johansson figura en los créditos del filme como productora ejecutiva.



