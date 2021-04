Scott Rudin anuncia que se aleja de Broadway después de las acusaciones de acoso laboral

Escucha esta nota aquí

El productor Scott Rudin ha anunciado que se “alejará” de Broadway luego de las acusaciones de comportamiento abusivo en el lugar de trabajo, confirmó Variety. La medida marca un extraordinario giro negativo para una de las figuras más aclamadas e influyentes de la industria del cine y el teatro.

En una declaración enviada por correo electrónico al Washington Post el sábado por la mañana, Rudin se disculpó por su comportamiento y anunció su partida: “Se ha escrito mucho sobre mi historial de interacciones preocupantes con colegas, y lamento profundamente el dolor que mi comportamiento les causó, directa e indirectamente ".

Rudin continuó: “Después de un período de reflexión, tomé la decisión de alejarme de la participación activa en nuestras producciones de Broadway, con efecto inmediato. Mis roles serán ocupados por otros de la comunidad de Broadway y, en varios casos, de la lista de participantes que ya están presentes en esos programas ".

Su declaración se produce después de la publicación de una historia de Hollywood Reporter el 7 de abril que detalla las acusaciones de abuso e intimidación en los que Rudin arrojó una grapadora y otros objetos a sus trabajadores. Además de romper un monitor de computadora en la mano de un asistente.

Rudin es conocido desde hace mucho tiempo por sus peleas con los mejores talentos, así como por su lengua lacerante y su temperamento volcánico. Sin embargo, también fue admirado por su gusto y afición por respaldar trabajos de alta calidad en el escenario y la pantalla.

Rudin participa actualmente en las producciones de Broadway de "El Libro de Mormón", "To Kill a Mockingbird", la reinvención de Ivo van Hove de "West Side Story" y "The Music Man" protagonizada por Hugh Jackman. Las fuentes le dijeron a Variety que todas estas producciones seguirán adelante sin Rudin como productor "activo", aunque la naturaleza exacta de su participación aún no está clara. El productor también ha estado activo en el festival NY PopsUp, que es un esfuerzo por generar entusiasmo en torno al regreso de los eventos en vivo después del cierre de COVID.