Se agudiza la crisis en los Globos de Oro

Todo lo que se dijo de renovación no ha sucedido, la estructura es la misma y la gente no se ha movido, expresaron Diederik van Hoogstraten, de los Países Bajos, y Wenting Xu, de China, al tiempo que renunciaban a integrar la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (APEH), organizadora de la selección y entrega de los Globos de Oro.

"El aislamiento, el silencio, el miedo a las represalias, el trato egoísta, la corrupción y el abuso verbal son algunas de las formas que describen la dinámica actual", manifestaron los periodistas renunciantes, en un comunicado que hicieron público, expresa la revista Marca.

Ante esta situación, añadieron, que no tiene sentido seguir formando parte del organismo responsable de los Globos de Oro. "La situación es insostenible, todo sigue igual, y sobre todo no existe predisposición de mejorar o al menos pronto no habrá los cambios que tanto se ha pedido", expresaron Xu y van Hoogstraten.



Dicen que la mayoría de los miembros de la APEH se resiste al cambio a pesar de que los abogados y los portavoces sugieren públicamente lo contrario. La oposición interna al statu quo ha sido sofocada y las voces críticas han sido ignoradas en su gran mayoría, comentaron los periodistas.

En febrero pasado, el diario Los Ángeles Times publicó una investigación en la que se ponía de manifiesto una red de corrupción de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El objetivo de esta trama era impedir el ingreso de nuevos miembros en el organismo desde hace varios años, de forma que conseguir cambiar ciertas dinámicas era imposible, explica el diario Reforma.



De esta manera, la crisis en los premios del cine y la TV se agudiza. Estas nuevas renuncias vuelve a poner a la APEH en el ojo de la tormenta. No existe fecha para el proceso de selección de sus próximos nominados, menos de la entrega de los galardones, mientras que otros premios ya están trabajando en ello. Tampoco hay una red de televisión que produzca el evento y los transmita a nivel mundial, pues la NBC, que lo hacía antes, renunció a ese trabajo.

Se pedía a la APEH mayor transparencia en la selección de los nominados y ganadores del premio. Lo mismo que ingresen más miembros a sus filas, con mayor diversidad racial, de género, de preferencia sexual y de edad, lo que hasta el momento no ha sucedido.