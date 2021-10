Se desploman ventas de "Duna" pero lidera taquilla de EEUU y Canadá

Escucha esta nota aquí

Las taquillas de Estados Unidos y Canadá registraron menos ventas para el thriller de ciencia ficción "Dune"("Duna") en su segundo fin de semana de proyección, pero aún así mantuvo el liderazgo con una recaudación estimada de 15,5 millones de dólares, informó el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.



La versión de Warner Bros. del clásico de Frank Herbert perdió un 62% respecto a su fin de semana de estreno, una caída considerable pero menor que la sufrida por otros grandes estrenos recientes, ya que muchos espectadores optaron por ver la película de Denis Villeneuve, visualmente espectacular, en las grandes pantallas Imax.

Protagonizada por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya y Oscar Isaac, "Dune" relata la historia de una familia en un futuro lejano que lucha por sobrevivir en un planeta desértico plagado de monstruosos gusanos de arena, pero también de un valioso recurso llamado especia.

En todo el mundo, la película se acerca a los 300 millones de dólares en ventas de entradas.

El fin de semana de Halloween suele ser de baja audiencia para el cine, ya que la gente opta por las tradicionales fiestas de disfraces, pero la oportuna película de terror de Universal "Halloween Kills" ("Halloween Kills: La noche aún no termina") mantuvo el segundo lugar, recaudando 8,5 millones de dólares en el período de viernes a domingo.

En tercer lugar se encuentra la entrega de James Bond de United Artists "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), con 7,8 millones de dólares.

A continuación el resto del Top 10:

4- "My Hero Academia: World Heroes Mission" (My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes) - 6,4 millones de dólares)

5- "Venom: Let There Be Carnage" (Venom: Carnage liberado) - 5,8 millones

6- "Antlers" (Espíritus oscuros) - 4,2 millones

7- "Last Night in Soho" (El misterio de Soho) - 4,2 millones

8- "Ron's Gone Wrong" (Ron da error) - 3,8 millones

9- "The Addams Family 2" (Los locos Addams) - 23,3 millones

10- "The French Dispatch" (La crónica francesa) - 2,8 milles