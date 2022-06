Se reestrena Fuertes, una historia que une al fútbol con la guerra

Escucha esta nota aquí



Como en el fútbol, la película "Fuertes" jugará desde este jueves un segundo tiempo definitivo. Esta producción se estrenó en octubre de 2019, consiguiendo una buena respuesta del público en los pocos días que estuvo en cartelera, hasta que los conflictos sociales y políticos ocurridos en ese mes obligaron a suspender sus proyecciones. Fue programada nuevamente para abril de 2020, pero la llegada de la pandemia de coronavirus nuevamente truncó ese anhelo. Finalmente, este jueves 16 de junio tendrá su reestreno esperado, y con una sorpresa: un nuevo montaje realizado por los directores Óscar Salazar y Franco Traverso.



Una megaproducción

"Fuertes", que tendrá su premier este martes 6 de junio en Cinemark, narra la historia real de un grupo de futbolistas, hinchas y dirigentes del club The Strongest de La Paz que, en los años 30, cuando Bolivia luchaba en la Guerra del Chaco contra Paraguay, decidieron enlistarse en el ejército y combatir.

La película costó más de un millón de dólares; una de las más caras de los últimos tiempos en el cine nacional. “Estamos con muchas ganas y mucha emoción, esperando que las cosas nos salgan bien para que la gente vea este nuevo corte, que va a aportar mucho al primero que presentamos en 2019”, dijo Franco Traverso, uno de los directores de "Fuertes".

En tanto Óscar Salazar señaló que con el nuevo montaje la película se ha reducido unos siete minutos aproximadamente. “Consideramos simplemente que hemos podido mejorar el ritmo de la edición. Había algunas partes que, de pronto, se ralentizaba un poquito y hemos trabajado sobre eso. También hemos agregado escenas emotivas en la parte final, que es la parte más potente de la película. En realidad, hemos optimizado para que este reestreno no sea solo eso: un simple reestreno, sino que tenga una nueva versión mejorada”, expuso Salazar.

Valió la pena

La suspensión forzada que tuvieron de los cines en 2019 fue una decisión terrible para ambos directores, que estaban entusiasmados con la respuesta del público. Además, Salazar y Traverso se lamentaron del poco apoyo que tuvieron durante la preproducción y producción para realizar el filme.

“Nos sorprendió el poco apoyo de la empresa privada, esperábamos un poco más. De parte del Estado tuvimos algún apoyo, pero también fue mínimo, casi simbólico”, señaló Salazar, que agregó que con esos aportes no recuperaron mucho de la inversión total en "Fuertes", que sobrepasó el millón de dólares.



A pesar de todos esos inconvenientes, Traverso aseguró que no se arrepienten de haberla hecho. “Al final de cuentas, después de todo lo malo el producto es hermoso”, aseguró el director.

La Guerra del Chaco fue un punto de quiebre en la historia boliviana, de ahí la importancia de filmar esta película para los directores. “Además, este relato del The Strongest era poco conocido, eso también fue más motivante cuando quisimos empezar a escribir el guion”, señaló Salazar.