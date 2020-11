Se revela el verdadero nombre de 'Baby Yoda' de la serie The Mandalorian

Escucha esta nota aquí

El nuevo episodio de The Mandalorian no decepcionó a los que siguen por Disney Plus la saga del personaje del universo Star Wars. En el último episodio se reveló el verdadero nombre del personaje al que la prensa y los seguidores bautizaron como “Baby Yoda”

El nuevo episodio “La Jedi” presentó el debut live-action de Ahsoka Tano, la antigua padawan de Anakin Skywalker que debutó en la serie animada Star Wars: Clone Wars.

Interpretada por Rosario Dawson, que fue maquillada a la perfección para dar vida a este personaje, Ahsoka se mantiene en Corvus con una misión especial: conocer un secreto que resguarda una Magistrada que rige con mano de hierro al lugar. En ese entorno, esta ronin debe enfrentarse a diversas fuerzas opresoras para obtener la respuesta de la mujer, cuenta el portal Mouse de La Tercera.

En ese escenario llega el Mandaloriano junto al Niño, quienes tras una serie de encuentros logran dar con Ahsoka, en un entorno que ha sido consumido por los planes destructivos de la Magistrada. Y una vez que la antigua jedi ve al pequeño, las respuestas comienzan a surgir.

Gracias a los poderes de lectura de mentes de Ahsoka descubrimos que el verdadero nombre de “Baby Yoda” es Grogu. La Jedi también revela que Grogu se crió en el templo Jedi en Coruscant y recibió entrenamiento de varios maestros Jedi (¿Yoda presumiblemente entre ellos?). Sin embargo, cuando las Guerras Clon llegaron al templo y el Imperio se hizo cargo, fue robado y escondido. A partir de ahí, Ahsoka dice que su memoria es oscura y siente que el miedo se desarrolla en él.

El Capítulo 13 fue dirigido por Dave Filoni, el productor ejecutivo y gurú de "Star Wars" y ha sido considerado como uno de los mejores de la serie y la notable presencia del personaje de Ahsoka ha dejado abierta la posibilidad de que la volvamos a ver en otros episodios, indica el portal de la revista Variety