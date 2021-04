Secuela de 'How I Met Your Mother' tendrá a Hillary Duff como protagonista

Escucha esta nota aquí

La secuela de "How I Met Your Mother" está en marcha y si bien su desarrollo comenzó varios años atrás y ha pasado por distintas etapas y formas, durante esta semana se anunció quién sería la protagonista de la nueva historia derivada de la popular serie.

Hilary Duff será la encargada de protagonizarla y se llamará "How I Met Your Father", informó Variety

Esta serie, que fue creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, será producida por los creadores de "How I Met Your Mother", Carter Bays y Craig Thomas, y estará ambientada en un futuro cercano donde mostrará a Sophie (Duff), una madre que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

“La historia comienza en 2021, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, anticipa la descripción de la serie.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy esperando asumir el papel de Sophie”, dijo Duff. “Como gran fan de How I Met Your Mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me hayan confiado la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad. Estoy entusiasmada por aquí para unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionado de poner mis 6 ½ allí “.

La idea de una secuela de"How I Met Your Mother" ha estado sobre la mesa desde 2014 e incluso se realizó un piloto para CBS durante ese año. Sin embargo, ese proyecto llamado "How I Met Your Dad" no fue escogido y en 2016 nuevamente se intentó concretar al spin-off pero esa idea tampoco prosperó porque sus showrunners se enfocaron en "This Is Us".

Este nuevo proyecto, que también contará con Duff como productora, se presenta como el intento más reciente por concretar una serie derivada de "How I Met Your Mother", y se espera que los 10 capítulos que tendrá esta nueva historia tenga el mismo humor y picardía que conquisto la serie original.