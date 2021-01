Selena Gómez estrena canción en español, con muy buena aceptación

Escucha esta nota aquí

Hacía tres años que la cantante estadounidense de origen mexicano Selena Gómez no grababa una canción. Pues esa sequía artística terminó, y es que recientemente presentó al público su nuevo tema titulado De una vez, interpretado en español, con el que rinde homenaje a su herencia latina y hace referencia a la relación que tuvo con el artista Justin Bieber.

La artista deja ver el amor que tiene por sus raíces mexicanas, pues en el video se percibe la cultura del país de su padre. Inspirada en Frida Kalho, Selena luce flores en su pelo suelto, el vestuario que lleva es multicolor y destaca en su pecho un medallón en forma de corazón.

Aunque el video fue filmado en Los Ángeles, recrea algunos sitios emblemáticos de México, como los canales de Xochimilco, además de jardines en los que se puede ver la rica vegetación azteca. El audiovisual fue bien trabajado y cuenta con una impecable fotografía que encanta con sus contrastantes colores, propios de la cultura latina.





En cuanto a la letra de la canción hace una evidente referencia a los años que vivió con Justin Bieber, bastante mediáticos y con subidas y bajadas. Frases como "ya no duele como antes, la herida de tu amor sanó, de una vez por todas soy más fuerte sola" y "es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, no te tengo a ti, me tengo a mí, yo me fui para que no se te olvide, de una muerte como tu se revive", dice en otra parte del tema musical, informa la revista Glamour.



Selena comentó que hacía varios años que quería volver a cantar en español y filmar un video en el que muestre la cultura de sus ancestros. También dijo que se siente orgullosa de ser latina, que siempre que puede destaca los valores artísticos de esa comunidad y que tiene presente en su mente y en su corazón a su pueblo hispano.

Al poco tiempo que las redes sociales difundieron De una vez las opiniones positivas no se hicieron esperar. El público aprobó el nuevo trabajo de Gómez, por su romanticismo y por las bellas imágenes del video, que evoca a México y a su cultura popular.





La artista multifacética



Selena Gómez nació en Grand Prairie, Texas, EEUU, hace 28 años, es hija de un mexicano y de una estadounidense. Es cantante, compositora, actriz, productora de TV, filántropa y diseñadora de modas. A sus 10 años participó en la teleserie Barney & Friends, en 2004 dejó el programa y trabajó en diversas películas y teleseries juveniles.

Grabó varias canciones y algunos discos, interpretó temas musicales de películas infantiles y juveniles. Su vida privada quedó expuesta al público cuando entre 2010 y 2012 fue pareja de Justin Bieber. Todos sus movimientos eran registrados por la prensa que tenía fascinación por ellos.





En septiembre de 2017 en su lucha contra el lupus se sometió al trasplante de un riñón, que le fue donado por su amiga y también actriz Francia Raisa. Por sus acciones y actos solidarios fue nombrada embajadora de la Unicef, institución para la que trabaja y recauda fondos para ayudar a los niños de países en vía de desarrollo.



La belleza de Selena Gómez llama la atención por sus rasgos latinos, ahora la artista está en el tope de las preferencias musicales por su tema De una vez.