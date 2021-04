Selena Gómez, Jennifer López y J Balvin darán concierto para promover la vacuna contra el coronavirus

Escucha esta nota aquí

Líderes a su estilo y en sus géneros de dominio, los artistas Selena Gómez, Jennifer López y J Balvin son algunas de las estrellas que unirán fuerzas y talento para impulsar la vacunación contra el coronavirus y reclamar que la distribución de las vacunas sea equitativa en todo el mundo. El show se llamará Vax Live y se verá el 8 de mayo por televisión y YouTube.

Vax Live lleva el lema "El concierto para reunificar al mundo" y es organizado por Global Citizen, institución benéfica que durante la pandemia también organizó el show One World: Together At Home, con Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend, Maluma y otras estrellas. Los detalles fueron compartidos en las redes sociales de la producción.

Selena Goméz será la presentadora y la cartelera tiene a Jennifer López, J Balvin, Eddie Vedder, Foo Fighters y H.E.R.



"Estamos en una carrera contra el tiempo y la clave para volver a estar juntos es la vacuna", dice el comunicado de Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen.

El encuentro también buscará recaudar aportes para vacunar a más de 27 millones de trabajadores sanitarios de todo el mundo y apoyar campañas de la Organización Mundial de la Salud.

"Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna del Covid-19 cuando esté disponible y para pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de manera equitativa", expresó la intérprete de Lose you to love me.

Vax Live se grabará en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) y se emitirá en diferido en YouTube y en los canales ABC, CBS y Fox.