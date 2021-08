Selena Gómez sobre sus años como estrella de Disney: "Renuncié a mi vida"

Escucha esta nota aquí

La cantante y actriz Selena Gómez, quien recientemente cumplió 29 años, ofreció fuertes declaraciones sobre el tiempo en el que trabajó como una estrella infantil para los estudios Disney, algo que nunca había hecho hasta el momento.



"Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo", dijo durante la presentación de su nueva serie para Hulu, Only Murders in the Building.



En 2007, la joven comenzó a trabajar en el Disney Channel en la serie Los magos de Waverly Place donde, a pesar de la edad que tenía, tuvo que actuar como si fuera una niña.



"Solo estaba corriendo en el set", sostuvo.



La protagonista de la comedia Only... dijo que se sentía como una "esponja" y que tenía como objetivo "absorber toda la sabiduría" que pudiera.



Ahora con Hulu, Gómez se siente más satisfecha en su carrera como actriz. "Es realmente bueno estar de vuelta en la televisión y es bueno ser elegido como mi edad real, lo que nunca sucede", indicó. "No sé si soy una buena actriz. Simplemente hago mi trabajo".



El público podrá disfrutar de la actuación de la joven en la nueva serie a partir del próximo 31 de agosto.



"He de decir que la primera razón por la que quise hacer esto fue el nivel de sofisticación del material", declaró.



