Sex and the City está de regreso, pero sin una de las protagonistas

Esta vez serán tres las mujeres que sacudirán Nueva York con sus ideas, sus problemas y preocupaciones y su glamour. Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw en el hit de TV; Kristin Davis, que interpretó a Charlotte York; y Cynthia Nixon, a Miranda Hobbes, confirmaron la gran noticia en las redes sociales.

Sex and the City volverá a la pantalla con diez episodios, pero esta vez bajo el nombre And just like that y lo hará a través de la plataforma de streaming HBO Max, por el momento solo disponible en Estados Unidos, pero que planea llegar a Latinoamérica en los próximos meses.

La mala noticia es que esta, que equivaldría a la séptima temporada, no tendrá al personaje de la actriz Kim Catrall, que representaba a la divertida Samantha Jones. ¿Por qué no estará? La enemistad entre Kim y Sarah es bastante conocida. La primera confesó que nunca se llevó bien con sus compañeras de set, especialmente con la segunda, a la que le dijo hipócrita.





"No pude evitar preguntarme... ¿dónde están ahora?", dijo Sarah Jessica Parker junto al trailer de la serie, con imágenes de la ciudad de los rascacielos. Su publicación de Instagram suma más de 4,6 millones de corazones que se aceleraron por el regreso de uno de los hits televisivos más queridos entre 1998 y 2004.

And just like that ya tiene cuenta verificada en Instagram y, en su única publicación, confirmó que continuará la historia creada por el productor Darren Star, también responsable de los éxitos de TV Beverly Hills, 90210 y Melrose Place.