Shakira vende los derechos de sus 145 canciones

Reina absoluta desde hace 25 años. Es la artista latina más vendida de todos los tiempos, con 80 millones de discos comercializados, ganadora de tres Grammy y 12 Grammy Latinos y una de las tres únicas artistas femeninas en tener dos videos que superan los 2.000 millones de visitas en YouTube. Shakira, la dueña de 145 hits musicales, acaba de vender el 100% de los derechos de ellos a la empresa británica Hipgnosis Songs Fund Limited.

El diario español El País reveló algunos detalles de la transacción, que cede los derechos de publicación musical de Shakira, incluida la participación en los ingresos de la publicación y letras de todo su catálogo de 145 canciones.

No se reveló el monto que obtuvo la artista de 43 años, pero sí han aclarado que su música será administrada por la discográfica Sony por siete años más.

“Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo, y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores de canciones de todo el mundo que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones", declaró Shakira tras firmar el acuerdo, citada por el medio español.



Por su parte, desde su cuenta verificada de Twitter, Hipgnosis calificó a Shakira como "la reina de la música latina" y "una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años", destacando su mérito como compositora o coescritora de "prácticamente todas las canciones que ha grabado”.

La cantante libanesa-colombiana, saltó a la fama con su álbum debut Pies descalzos, en 1995. Siguió una serie de álbumes multiplatino en español y otros en inglés. Algunos de sus hits han sido Whenever, Wherever, Underneath your clothes, Que me quedes tú, Hips don’t lie, que fue su primer sencillo número uno en Estados Unidos, y la canción del Mundial de Fútbol 2010 Waka waka, que encabezó las listas en 15 países, y muchos otros.



La barranquillera se une así a una tendencia de artistas que han vendido su música para compensar las pérdidas por la ausencia de conciertos tras el inicio de la pandemia. Bob Dylan vendió en diciembre los derechos de sus más de 600 canciones en una operación valorada en varios cientos de millones de dólares, según Financial Times. Y, un mes antes, el catálogo completo de Taylor Swift se vendió por 300 millones de dólares.

Welcome to the Hipgnosis family @shakira.



“What no one should ever take for granted is that Shakira is one of the most serious and successful songwriters of the last 25 years, having written or co-written virtually every song she has ever recorded.” - @MMercuriadis pic.twitter.com/IZyv7PDBpx