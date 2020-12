Shakira y Black Eyed Peas presentan videoclip de Girl like me (y es imposible dejar de admirarla)

Escucha esta nota aquí

Girl like me, la colaboración de la colombiana Shakira con los estadounidenses Black Eyed Peas ya cuenta con un videoclip en YouTube y, si bien el ritmo pegajoso y la letra que elogia a las latinas podrían ser lo más llamativo, el cuerpazo de la diva y sus dominios de la patineta se roban todo el espectáculo.

"I want a girl like Shakira, esa latina está rica, quiero una familia chica que sepa vivir y que viva la vida", rapea Will.i.am. entre inglés y español en la introducción.

Mientras tanto, la cantante de 43 años baila junto a dos mujeres vestidas con malla y en medio se desliza sobre una patineta desplegando toda la sensualidad que la caracteriza.

En Girl like me, Taboo continúa resaltando las virtudes de la artista de Barranquilla. "Tus caderas no mienten, me mueven", agrega.

En ritmo de dancehall la barranquillera también introduce partes de sus agudos. "Me llevas en tu mente. Soy adictiva como el azúcar. Me buscas permanentemente. ¿No ves que solo quiero jugar?", dice ella, con rodilleras rojas y Vans.



Girl like me forma parte del último disco Translation de Black Eyed Peas, lanzado en junio.

En solo dos horas el video, en la cuenta de YouTube del grupo de Will.I.Am, Apl.de.ap, Taboo y J Rey Soul, la nueva vocalista, está por alcanzar el medio millón de reproducciones.



Mira el video: