Sharon Osbourne fue hospitalizada por coronovirus

Sharon Osbourne prendió las alarmas de la farándula al informar que fue hospitalizada por coronavirus. Y es que la esposa del polémico roquero Ozzy Osbourne tiene 68 años, integrando uno de los grupos de riesgo que tienden a enfermarse gravemente por este virus.

Sharon, que es presentadora del programa de entrevistas The Talk, aclaró que Ozzy, de 72 años, ha dado negativo. Esta si es una buena noticia, porque al exlíder de Black Sabbath por su edad y por una vida llena de excesos, principalmente con el alcohol y los tranquilizantes, podría irle peor que a su esposa.

"Quería compartir que he dado positivo por Covid-19. Después de una breve hospitalización, ahora me estoy recuperando en un lugar lejos de Ozzy mientras 'The Talk' está en una pausa programada", escribió la celebridad.



Desde la cuenta de Instagram de The Talk enviaron un mensaje de apoyo a la presentadora. "Deseándole una rápida recuperación, Sra. O, la amamos".



La presentadora aprovechó para pedir a su millón de seguidores que se protejan del Covid-19. "Todos, por favor, manténganse seguros y saludables", escribió.







Los Osbourne llevan 38 años de matrimonio, tiempo en el cual Sharon tuvo que lidiar no solo con las adicciones de su esposo, sino también con la infidelidad con nada menos que con seis mujeres.