Siete cosas que debes tomar en cuenta para viajar este año

A nadie le cae mal unas buenas vacaciones, es más a muchos les gusta la aventura y se lanzan sin ningún tipo de planificación al destino que más les parezca. A algunos les resulta una buena experiencia, pero a otros no. Por eso agentes de turismo recomiendan tomar ciertas cosas en cuenta, como:

1. Presupuesto . Para el agente de turismo Roberto Guzmán, un aspecto fundamental para quienes planifican o no un viaje es el presupuesto. ¿Cuánto tiene para gastar? ¿Cuánto realmente destinar para el viaje y el recorrido? ¿Ahorrar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? "Todos estas preguntas se las debe responder antes de alzar la maleta, porque hasta para ir al aeropuerto, se requiere de cierto monto de dinero para el transporte mismo", resaltó.

2. Destino. Guzmán aconsejó tomar en cuenta el destino que se elija y la época del año que se prevé visitar. "De acuerdo al presupuesto base, se puede organizar desde un safari hasta un crucero por el Caribe, e inclusive una visita al Salar de Uyuni", apuntó. Es más, agregó que de acuerdo a la edad de los viajeros, se debe escoger un destino atractivo, que no es lo mismo viajar en pareja que con la familia completa o solo con amigos.

3. Clima. "Este es otro aspecto importante. Hay épocas del año que son aptas para visitar ciertos lugares turísticos y otros no. Por ejemplo, en la época lluviosa, no se recomienda acudir al Salar, porque no se apreciará de la misma manera que cuando está seco", apuntó Guzmán.