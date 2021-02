Spotify estrena podcast de Barack Obama y Bruce Springsteen juntos

Uno de los expresidentes de EEUU más influyentes y uno de los roqueros más famosos del mundo juntan sus superpoderes para un nuevo proyecto de Spotify. La plataforma musical reunió a Barack Obama (59) y Bruce Springsteen (71) en Renegades: Born in the USA (Rebeldes: Nacidos en EEUU), que tendrá ocho episodios de una charla tupida entre las figuras estadounidenses.

"En apariencia, Bruce y yo no tenemos mucho en común. Él es un hombre blanco de un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Yo soy negro, mestizo, nacido en Hawái. Él es un ícono del rock, yo... no soy tan cool", dice Obama en el tráiler del podcast que compartió en sus redes sociales.

En el avance, que también muestra imágenes antiguas de ambos personajes, el músico, ganador de 20 premios Grammy, dos Globos de Oro y un Óscar, comparte con Obama que su padre era un hombre muy callado y que creció creyendo que se avergonzaba de su familia. Por su parte, el primer afroestadounidense en ejercer la presidencia de su país le responde que, en cambio, su progenitor lo abandonó a los dos años y regresó por un mes cuando cumplió 10 y que en ese entonces se encontró con un extraño.

Renegades: Born in the USA ya publicó dos capítulos, de 41 y 52 minutos de duración, en los que sus protagonistas recuerdan cómo forjaron su amistad y conversan sobre otros temas más fuertes, como el racismo en Estados Unidos, al recordar a George Floyd.

Last year, I sat down with my good friend Bruce @Springsteen for a long and meaningful conversation that touched on so much of what we’re all dealing with these days. I’m excited to share it with you over the next few weeks: https://t.co/sQACD08AWx pic.twitter.com/biMoxCLhAG— Barack Obama (@BarackObama) February 22, 2021