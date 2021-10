Star Plus da 'pase libre' para el contenido de su plataforma durante el fin de semana

Escucha esta nota aquí

En medio de la batalla del streaming por los suscriptores, la plataforma Star Plus anunció que dará ‘pase libre’ para su contenido desde este viernes, 22 de octubre, hasta el domingo 24, a las 23:59. Esto quiere decir que su extenso y exclusivo catálogo estará abierto y gratuito para el público.



Los más beneficiados resultarán los fanáticos de los deportes, pues Star Plus transmite los partidos de las ligas de fútbol más importantes del mundo, así como también cuenta con Fórmula 1, fútbol americano, béisbol y hockey, dentro de toda la programación de ESPN y Fox Sports.

Premier League, La Liga, Ligue1, Serie A, UEFA Champions League, Europa League, NBA, Tour de France, PGA Tour, The Masters, Grand Slam, ATP y WTA conforman su contenido deportivo.



Y, fríamente calculado, este fin de semana, el 'pase libre' incluirá algunos de los partidos más esperados y seguidos, como es el clásico español entre Barcelona y Real Madrid y el del Manchester United, con Cristiano Ronaldo incluido, contra Liverpool.

El partido entre FC Barcelona vs. Real Madrid se jugará el domingo 24 de octubre, a las 10:15 (hora boliviana), en el estadio Camp Nou de Catalunya.



Pero como no todo es deporte para el hombre, también hay una importante e interesante cantidad de series y películas que no alcanzará el tiempo para ver. Sin embargo, entre lo más recomendado está el último episodio del final de la décima temporada de American horror story, y las últimas temporadas de The walking dead y Grey’s anatomy.

Además, como es la casa de Los Simpson, tiene todos los episodios, la película, los cortos y las nuevas temporadas, como anuncia en su portal.

Y en cuestión de películas, algunas de las más aclamadas son Nomadland y Jojo Rabbit.

¿Dónde se puede ver Star Plus?

Se puede ver mediante una aplicación en el celular, TV y tableta.



¿Cómo acceder al pase libre?

Para acceder a la oferta se debe crear una cuenta en el servicio y para ello se debe agregar una tarjeta bancaria; sin embargo, no se hará ningún cobro durante el fin de semana. Una vez creada la cuenta, ingresar a la sección Pase Libre y activarla.



Las personas que no quieran continuar con el servicio después del domingo 24, tendrán que cancelar la suscripción antes de que se acabe el tiempo gratuito, pues de no hacerlo se cobrará el primer mes de Star Plus.