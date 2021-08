Star Plus llega a Latinoamérica: todo lo que debés saber del servicio de streaming

Escucha esta nota aquí

Star Plus es la nueva plataforma streaming de Disney que se estrena en Latinoamérica este 31 de agosto. Con series y películas como Deadpool, Bohemian Rapsody, Los Simpson y El diablo viste a la moda, el nuevo proyecto de la compañía estadounidense te dejará con la boca abierta.



El nuevo servicio de transmisión tiene un catálogo de contenido de entretenimiento general pero, a diferencia de Disney +, Star Plus tendrá opciones para un público adulto, incluyendo títulos de estudios ABC Signature, 20th Televisión, 20th Century Studios y ESPN.



Los títulos confirmados hasta el momento son: Los Simpsons, Family Guy, American Dad, Futurama, Bob’s Burgers, Duncanville y Solar Opposites.

También estarán disponibles todas las temporadas de series clásicas como Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break.



Entre las películas destacan títulos como Nomadland, Judy, The Empty Man, Deadpool, Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El Diablo Viste a la Moda, Jojo Rabbit, Alien, Duro de Matar, El Planeta de los Simios y Búsqueda Implacable.



Star+ es el punto central que aglutina todo The Walt Disney Company que queda fuera de Disney+. Se puede suscribir al servicio de forma individual, a un precio de $us 10,49 al mes o en combo con Disney+, pagando $us 13,99. También está disponible una suscripción anual por un monto de $us 104,99.



Los suscriptores pueden ver Star+ en una gran variedad de dispositivos móviles compatibles a internet, entre ellos: consolas de juegos, reproductores multimedia para streaming y televisores inteligentes. El contenido de alta calidad se puede disfrutar en hasta cuatro dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental.



Adicionalmente Star+ tendrá contenido educacional con biopics como “Pancho Villa. El Centauro del Norte”, “O Rei da TV”, “Coppola, el representante”; y docurealities como “Bios. Vidas que marcaron la tuya”, que entre sus episodios exploran las vidas de artistas como Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, el entrenador Hugo Sánchez y la actriz Sofía Vergara.

