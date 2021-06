Star Wars: Terminó la filmación de 'The Book of Boba Fett'

Escucha esta nota aquí

"The Book of Boba Fett" está un paso más cerca de convertirse en realidad. Si bien la serie recién se presentará a fin de año, recientemente, la actriz Ming-Na Wen reveló que la nueva producción de Star Wars ya terminó sus filmaciones.

En una publicación en su cuenta de Twitter, la actriz que interpreta a Fennec Shand compartió varias fotos que incluían una imagen centrada en su personaje. Todo mientras en su tweet también agregó un hashtag en referencia a la conclusión de las filmaciones de la serie.

"The Book of Boba Fett"fue anunciada al final de la segunda temporada de "The Mandalorian" y se espera que debute en diciembre de este año para continuar la historia del famoso cazarrecompensas que será interpretado por Temuera Morrison.

La actriz de “Agentes de S.H.I.E.L.D” ha contado en una publicación de Instagram que tiene una tradición para celebrar los finales de rodaje: hacer un regalo "gracioso" a todo el equipo. En este caso se ha decidido por unos collares colgadores de teléfonos, un gadget que ella empezó a usar grabando 'The Book of Boba Fett'.

No dejaba de perder mi teléfono en el rodaje y me cansé de buscarlo. Con todos los protocolos COVID, mascarillas y escudos, había demasiadas cosas adicionales en las que pensar", recuerda Wen. "¡Así que empecé a usar este colgador de teléfonos!". El regalo tiene además un logo que dice "Con amor, Fennec Shand", y según la actriz tiene detalles escondidos.