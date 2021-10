Superman busca a su padre en el salar de Uyuni en nueva película

Escucha esta nota aquí

Todavía no se estrenó, pero la película animada Injustice, de Warner Bros. Animation, tiene alborotados a los medios y a los fanáticos del Universo DC.

Gran parte de ese alboroto se generó en Bolivia que, por primera vez, será escenario de una de las batallas épicas entre superhéroes y villanos.

En la trama de la película, basada en el videojuego Injustice: Gods among us y la novela gráfica Injustice: Gods among us: year one, el Joker asesina a Lois Lane, el gran amor de Superman, y al heredero que lleva en su vientre. El Hombre de Acero vengará la muerte de su amada y también tendrá la oportunidad de usar sus superpoderes para gobernar al mundo, medida con la que no todos sus colegas estarán de acuerdo.

Con más enemigos ganados, el padre de Superman, Jonathan Kent, será secuestrado por el Amo de los Espejos y llevado a nada más y nada menos que a ¡Bolivia!, exactamente al Salar de Uyuni.

Esta aparición estelar se conoció por la filtración de algunas escenas de la película a pocos días de su estreno.



En una de las escenas que circula por internet se ve a la Mujer Maravilla, del equipo de Superman, conseguir la ubicación de Kent y alentar al superhéroe para encuentre a su progenitor.



"Es el escondite perfecto, 10 kilómetros cuadrados de cielo sin fin. Pero lo hallarás, eres Superman", le dice la superheroína mientras lo acompaña hasta el lugar y le entrega un cinturón con poderes extras como refuerzo.



En las imágenes solo se observan unos segundos del cielo eterno del Salar de Uyuni.



Para apreciar más el majestuoso salar y el desenlace de esta nueva aventura de DC Comics habrá que esperar hasta mañana, cuando Injustice saldrá a la venta en formato digital y Blu-Ray a través de Amazon y, por confirmar, en Amazon Prime.