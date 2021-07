Tarantino, harto de la corrección política en el cine

Escucha esta nota aquí

Quentin Tarantino no piensa hacer más películas que una última película. Prefiere dejarlo en la cumbre. “Conozco la historia del cine y de aquí en adelante los directores no mejoran”, contó a Bill Maher en Real Time.

Tarantino tiene 58 años, y Maher, de 65, se revolvió en su silla para replicarle que seguro que ahora haría mejor Reservoir Dogs que en 1992. Quizás sí, admitió, pero no lo intentará.

Tarantino, ahora también novelista, dejó ver su hartazgo con la presión por la corrección política imperante en Hollywood. “Algo que ha sucedido, especialmente en este último año, es que la ideología es más importante que el arte. La ideología se impone sobre el arte, sobre el esfuerzo individual, sobre lo bueno, sobre el entretenimiento”.

Estaba en terreno amistoso, porque Maher es abiertamente de izquierdas pero crítico con lo que llaman allí cultura woke o de la cancelación. Ese compromiso con causas justas tan susceptible que cae en tics censores como los de los reaccionarios.