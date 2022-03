The Batman ya tiene fecha de estreno en HBO Max: cuándo ver en streaming la película con Robert Pattinson

Escucha esta nota aquí

The Batman está arrasando en taquilla y ya es una mera formalidad que Warner anuncie de forma oficial una segunda entrega de la estupenda aventura protagonizada por Robert Pattinson. Sin embargo, algunos quizá hayan preferido esperar para verla en streaming y la buena noticia es que ya se sabe cuándo podremos verla en HBO Max.



HBO Max no lo ha anunciado de forma oficial, pero la web de HBO publicó la información de que la cinta dirigida por Matt Reeves estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 19 de abril en Estados Unidos. Una información que la web Deadline confirmó posteriormente.

De esta forma, Warner hace buena su promesa de conceder un periodo de exclusividad en cines de 45 días a todas sus películas a lo largo de 2022, ya que The Batman llegó a los cines el pasado 4 de marzo. Ahora la duda está en si su temprana disponibilidad en streaming no restará dinero en taquilla a la película, pues, por citar un ejemplo bien cercano, Spider-Man: No Way Home ahí sigue sumando millones casi tres meses después de su estreno.

The Batman acumula ya unos ingresos mundiales de 485 millones de dólares y este viernes 18 de marzo realizó su debut en los cines chinos.

Un importante porcentaje de salas de dicho país está cerrado por las duras medidas de contención contra un brote de coronavirus, lo cual acabará afectando a su funcionamiento en taquilla.