The Beatles regresan al número uno en el Reino Unido con "Now and Then"

En un giro en la escena musical, la mítica banda británica The Beatles ha logrado un regreso sin precedentes al número uno en las listas del Reino Unido con su última canción, "Now and Then".

Lanzada el 2 de noviembre, la melancólica melodía debutó en el puesto 42 y en poco más de una semana escaló hasta el codiciado primer lugar.

Este logro histórico marca un nuevo récord para The Beatles. Han superado el lapso de 60 años y seis meses desde su primer número uno en el Reino Unido con "From Me To You" en mayo de 1963. Esta hazaña también eclipsa el récord de 47 años y seis meses de Elvis Presley.

La canción "Now and Then" presenta el distintivo sonido de cada miembro de la banda, incluyendo la voz del fallecido John Lennon décadas después de haberla escrito, así como un emotivo solo de guitarra del difunto George Harrison.

Sorprendentemente, esta hazaña parecía imposible después de la muerte de Lennon en 1980. La canción fue escrita y grabada por cantante en la década de 1970, pero se necesitaron casi 30 años y la intervención de la inteligencia artificial para completarla.

Con 81 y 83 años respectivamente, Paul McCartney y el baterista Ringo Starr han convertido a The Beatles en la banda más antigua en lograr un sencillo número uno en el Reino Unido, según las listas oficiales.

"La beatlemania está de vuelta", exclamó Official Charts en una publicación conjunta de Instagram con The Beatles, mientras que McCartney expresó su asombro diciendo: "Es alucinante. Me ha dejado boquiabierto. También es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!".

"Now and Then" no solo ha conquistado las listas de ventas, sino que se ha convertido en el sencillo de mayor venta en lo que va del año en el Reino Unido, con 48,600 ventas físicas y de descarga en su primera semana, así como 78,200 unidades combinadas en las listas del Reino Unido entre ventas y streaming.

Con 18 sencillos número uno en el Reino Unido, The Beatles reafirman su posición como la banda con más éxitos en este sentido, superando incluso a Elvis Presley en Estados Unidos, quien ostenta 21.

Lea también Tendencias The Beatles reviven clásicos con álbumes "Red" y "Blue" remasterizados Con 36 temas remezclados y 21 grabaciones adicionales, esta colección expandida promete una experiencia única, disponible tanto en formato físico como en las principales plataformas de streaming