The Beatles reviven clásicos con álbumes "Red" y "Blue" remasterizados

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva entrega es la inclusión de la que se reconoce como la última canción de The Beatles, "Now And Then" . La canción, que ahora se puede adquirir individualmente en formato de 7 pulgadas de vinilo o en CD, se presenta como una pieza fundamental en esta experiencia auditiva remasterizada.

Con un total de 36 temas que han recibido el tratamiento de remezcla y expansión en 2023, los álbumes "Red" y "Blue" abarcan desde el primer sencillo del grupo en 1962, "Love Me Do", hasta la mencionada "Now And Then".