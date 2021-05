'The Last Kingdom', la serie de Netflix, terminará con la temporada 5

Escucha esta nota aquí

The Last Kingdom ” terminará con su próxima temporada 5 en Netflix, informó el portal especializado Variety. El anuncio se produce cuando el programa comienza la producción en su quinta temporada en Budapest, Hungría.

“Estamos muy orgullosos de 'The Last Kingdom', que continúa entreteniendo a audiencias de todo el mundo”, dijo el productor ejecutivo Nigel Merchant. “Tuvimos una respuesta tremenda a la última temporada, por lo que estamos encantados de traerla de regreso para una quinta y última temporada en Netflix. Con una base de fans tan leal, estamos emocionados de brindarles a los espectadores la oportunidad de seguir a Uhtred en la siguiente etapa de su búsqueda épica, donde no todos sobreviven ".

Basada en los libros noveno y décimo de la exitosa serie de novelas de Bernard Cornwell "The Saxon Stories", la quinta temporada verá a Uhtred (Dreymon) darse cuenta de que su destino es más que Bebbanburg: está ligado al futuro de Inglaterra. Encargado de entrenar al primogénito del rey Eduardo, Aethelstan, como guerrero, la ambición de Uhtred tendrá un propósito aún mayor. Pero para lograr este destino, Uhtred tendrá que enfrentarse a su mayor enemigo y sufrir su mayor pérdida.

La quinta temporada de “The Last Kingdom” está escrita por Martha Hillier y con los productores ejecutivos Gareth Neame y Nigel Marchant. La serie es producida por Carnival Films y distribuida por NBCUniversal Global Distribution.

"Me encanta este trabajo", dijo a Variety la estrella de la serie Alexander Dreymon. “Interpretar a Uhtred durante 5 temporadas ha sido un viaje maravilloso. Y estoy realmente agradecido de haber tenido la oportunidad de dirigir. Al hacerlo, llegué a apreciar aún más el espectacular talento y la habilidad de nuestro elenco y equipo. No puedo esperar para compartirlo con nuestros fans, sin los cuales nada de esto sería posible ".

Además de protagonizar, Dreymon hará su debut como director dirigiendo uno de los diez episodios de la temporada. Andy Hay, Paul Wilmshurst, Anthony Philipson y Jon East también dirigirán la temporada.