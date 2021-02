The Weekend tiene 15 minutos para hacer historia en la final del Super Bowl

Escucha esta nota aquí

El entretiempo del Super Bowl se ha convertido en el evento de los eventos de Estados Unidos y gran parte del mundo, y no precisamente por el interés por el fútbol americano. El año pasado, el evento deportivo se aseguró a la comunidad latina con las actuaciones de Shakira y Jennifer López, que rompieron el récord de reproducciones en YouTube, con 195 millones de vistas hasta la fecha, dejando la vara extremadamente alta a las estrellas de 2021.

Pues bien, este domingo 7 de febrero, a las 19:40 (hora boliviana), el canadiense The Weeknd toma la posta de las divas latinas y se filtró que se tomó a pecho el reto que cumplirá desde el estadio Raymond James Stadium de Tampa Bay (Florida). Sus representantes informaron que gastará $us 7 millones para que el show sea "como él lo imaginó".

Además, en los últimos días circula una supuesta playlist, no confirmada por el artista (como sucede cada año), que revela las actuaciones de Ariana Grande y la banda Daft Punk. También se ha mencionado no oficialmente el nombre de la española Rosalía.

"Siempre tuvimos el Super Bowl en nuestra lista de deseos, y siempre establecemos plazos para todos los objetivos que tenemos. Esto llegó un poco antes de lo esperado", aseguró Amir Cash Esmailian, integrante del cuarteto detrás de The Weeknd.



Entre las canciones de la lista que circula en internet están Save your tears; Blinding lights; In your eyes; Can't feel my face; I feel it coming y Starboy, con Daft Punk; Love me harder, con Ariana Grande; Die for you; Earned it, entre otras.

Mientras tanto, los detalles confirmados de la cita son que la actuación de Abel Tesfaye durará 15 minutos, aunque podría extenderse, y que será vista presencialmente por un aforo limitado de 22.000 espectadores, de los 75.000 de capacidad del estadio, por la pandemia.

The Weeknd ha demostrado estar al nivel de esta oportunidad con tres premios Grammy y cinco éxitos número uno en el Billboard Hot 100.



Y, hablando de lo deportivo, en la final de la NFL se enfrentarán los equipos Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs. En Bolivia podrá verse en los canales ESPN y Fox Sports.



Antes de JLo y Shakira en el entretiempo de la final del Super Bowl artistas como Madonna, Michael Jackson, Aerosmith, U2, Coldplay, Bruno Mars, Beyoncé, entre otros de esa talla, hicieron historia en el escenario.

Miley Cyrus, en TikTok

Antes del inicio del partido, la rebelde Miley Cyrus dará el show TikTok Tailgate, en homenaje a los trabajadores de la salud que han luchado en primera línea contra la pandemia del coronavirus.

"No puedo esperar a presentar mi show para los invitados de honor de la NFLantes del juego... trabajadores de la salud de Tampa y alrededores", es lo único que declaró Miley en Instagram el fin de semana. El show se verá en TikTok.