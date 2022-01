The Weeknd rinde homenaje a la radio FM con la complicidad de Jim Carrey

Escucha esta nota aquí

El artista canadiense The Weeknd acaba apenas de sacar una canción con la española Rosalía y ya está embarcado en un nuevo proyecto: un homenaje a la vieja radio FM de los años 1980, con un invitado inesperado, el comediante Jim Carrey.



"La Fama" salió apenas hace dos meses. The Weeknd canta en español junto a Rosalía las penas y el embrujo del glamour y del éxito, que pueden engullir a cualquier artista.

Ahora se trata de rendir homenaje precisamente a estrellas que encarnaron esa fama a nivel mundial, tan peligrosa. Artistas como Michael Jackson o Prince, que siguen inspirando a las nuevas generaciones.



"Dawn FM" (Alba FM), la nueva obra de Weeknd, salió en la primera semana de enero. Un gesto de nuevo atrevido, después de que el cantante lanzara "After hours" en marzo de 2020, cuando el mundo estaba confinado y las estrellas musicales se guardaban sus ases en la manga.



The Weeknd propone en "Dawn FM" un universo onírico y surrealista. Y qué mejor compinche para esa tarea que Jim Carrey, canadiense y estadounidense, intérprete de películas como "La Máscara" o "The Truman Show".



Carrey arranca el disco poniendo voz a un hipotético presentador de radio FM (en una frecuencia imaginaria, 103.5).



Enseguida empieza la música, claramente club disco.



Hay que imaginarse "a un tipo encerrado en su coche, en pleno purgatorio, que escucha la radio FM mientras espera que se acabe" el embotellamiento, explica a la AFP Jim Zelechowski, director artístico de Island/Def Jam.



"Es una metáfora de la época actual, gente esperando que vuelva la luz" añade este responsable.



- Por telescopio -

El encuentro entre ambos artistas no podía ser más surrealista, y más angelino.



Jim Carrey y Weeknd descubren en redes sociales que son vecinos en Los Angeles. "Nos pusimos a mirar por la ventana, con nuestros telescopios, y nos descubrimos uno al otro" explica el músico en la revista GQ.



En su papel de pinchadiscos, Jim Carrey habla de "Purple Rain" o "When Doves Cry", canciones de Prince que son auténticos himnos de los años 1980.



"En el álbum se oyen cajas de ritmo que son características de Prince en 'Purple Rain' o 'Lovesexy'" detalla el director artístico de Island. Y también hay alusiones a Depeche Mode, o a Stevie Wonder.



La gran influencia, sin embargo, es el Michael Jackson de la época "Thriller", con "las canciones más enérgicas al principio y las más suaves luego" explica Jim Zelechowski.



- Uno de los grandes -

"Michael [Jackson] es alguien a quien yo admiro. No es alguien real, ¿entiendes lo que quiero decir? Cuando empecé en la música aspiraba a ser como él", confiesa en GQ Abel Tesfaye, el nombre real de The Weeknd.



De la misma manera que el actor de películas de terror Vincent Price ponía su voz cavernosa en la canción "Thriller" de Michael Jackson, The Weeknd apela ahora a la complicidad de Carrey y su voz gangosa. Y también al productor y compositor musical Quincy Jones, que trabajó con Michael Jackson y que introduce la segunda parte del álbum, más melancólica.



"Es un álbum profundo, meditado, y al mismo tiempo es una obra pop, al estilo Michael Jackson", resume Jim Zelechowski.



The Weeknd tiene 31 años. Sus colaboraciones con artistas como Lana del Rey han despertado elogios. "Abel tiene su propio camino artístico. Lleva la marca de los grandes, de los artistas que van a durar" aseguró recientemente el británico Elton John en Variety.



