The Weeknd será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2021

Las estrellas mundiales Jennifer López y Shakira dejaron la vara alta en 2020, y, en 2021, el cantante canadiense The Weeknd tiene el reto de estar a la talla del gran espectáculo que cada año se realiza en el medio tiempo de la final del Super Bowl.

La gran noche para los fanáticos del fútbol americano, pero desde hace varios años también para los amantes de los shows espectaculares, está pactada para el 7 de febrero. La NFL anunció ayer a Abel Tesfaye, de 30 años, en el programa. Los otros protagonistas, los equipos que se enfrentarán por la copa, todavía se encuentran en competencia.

El canadiense que debutó en 2009 ha cultivado grandes éxitos gracias a tu talento, entre ellos tres premios Grammy. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran Blinding lights, Can't feel my face, Call out my name y Starboy, que seguramente sonarán en su gran noche. Habrá que esperar para conocer quiénes serán sus invitados, que también se han vuelto en una tradición.

Este año, las divas latinas subieron al escenario a Bad Bunny y a J Balvin, marcando el récord del show más visto de toda la historia del popular evento estadounidense.

¿Estará Maluma? No sería raro, acaban de versionar juntos el éxito Hawái del colombiano.