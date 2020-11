The Weeknd y Maluma rompen YouTube con remix de Hawái

Escucha esta nota aquí

Parecieran como agua y aceite, pero Maluma y The Weeknd acaban de mezclar sus estilos en una reedición de Hawái y el resultado explotó YouTube, donde en solo dos días están pisando los 16 millones de reproducciones.

Y es que si Maluma y Hawái conquistaron al mundo con 430 millones de reproducciones en cuestión de tres meses, es imaginable lo que lograrán al incorporar la voz de Abel Tesfaye.

El canadiense comienza el videoclip cantando en su idioma nativo, el inglés, más lento, con tintes de R&B, y, obviamente, con su tremenda voz. Sin embargo, en el coro se larga al español y a reguetonear con su colega colombiano.

"Puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea", canta y baila el intérprete de éxitos mundiales como Blinding lights o Call out my name, de 30 años.

La segunda estrofa es el turno del galán colombiano, de 26 años, que precisamente con Hawái desató la polémica por, supuestamente, tener una letra que bien podría estar dedicada a su ex Natalia Barulich, relacionada desde hace meses con el futbolista brasileño Neymar.

Abajo, el resultado final.