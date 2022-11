Tiktokers devuelven dinero a hombre que donó por error 10 veces más de lo quería a la Teletón de Chile

Valentina contó a las Últimas Noticias (Lunes), el "backstage" tras el video, revelando que en su casa, en dicho momento, "el ambiente estaba bastante tenso. Entre medio, mi mamá lo retaba y justo lo grabé. Quise subir el video para mandarlo a la familia, nunca pensé que se iba a hacer viral , no era esa la intención".

"Apenas teníamos el monto avisamos para que no siguieran transfiriendo. No queríamos que pareciera un abuso. Tras llegar al monto, eliminé los comentarios con la cuenta para que no siguieran enviando dinero", aseguró la joven, quien dejó más que feliz a su padre.