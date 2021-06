Todo lo que se sabe de la quinta temporada de Élite

Escucha esta nota aquí

El fenómeno Élite se reactivó en Bolivia y durante toda la semana se vieron sus efectos. Tras que se estrenaron las historias cortas de los personajes, estas ingresaron al top ten de lo más visto de la plataforma en el país y la cuarta temporada aterrizó ayer directo en la cima.

Para no revelar detalles de lo que quizás algunos no vieron, solo confirmaremos que la cuarta temporada no es el final de los líos y amores de los chicos de Las Encinas, pues, en febrero, la plataforma informó que arrancaba la fase de producción de la quinta entrega.

Una de las principales novedades de la próxima tanda de capítulos es que Samuel y Omar no aparecerán más.

"Hay ganas de acabar, pero tengo claro que luego lo vamos a echar mucho de menos. Ha sido como ir al colegio: vas, haces relaciones y luego lo echas de menos, aunque ahora mismo quieras hacer otras cosas", dijo Itzan Escamilla, 'Samu', en noviembre a la revista Hola!. "Es que ha sido como nuestra galería. Entramos siendo unos bebés. Salimos siendo un poco más mayores, no mayores del todo todavía", expresó por su parte Omar Ayuso.

Pero así como unos se quitan el uniforme de Las Encinas, otros se lo ponen, y esta vez serán los actores André Lamoglia, brasileño y de 23 años, y Valentina Zerene, argentina, de 24 y famosa por dar vida al personaje de Ámbar Smith en la serie Soy Luna.



En la cuarta temporada, sin 'spoilear', habrá un nuevo asesinato y un cadáver escondido... ¿aparecerá? Si así fuera, dos veteranos de la producción española tendrán que regresar, sino, serán dos bajas más.

Aunque no hay trailer ni fecha de estreno ni pista alguna, basta calcular que la producción de la cuarta temporada se realizó de julio a diciembre de 2020 y se estrenó seis meses después. Repitiendo este patrón, el rodaje de la quinta estaría por concluir y en enero de 2022 los fanáticos tendrán ocho capítulos listos para su consumo.

Mientras surgen más detalles, hay ocho capítulos y cuatro historias breves para pasar el fin de semana largo en Bolivia.