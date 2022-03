Troy Kotsur se convierte en el primer actor sordo en ganar un Oscar por su papel en CODA

Escucha esta nota aquí

El estadounidense Troy Kotsur hizo historia el domingo como el primer actor hombre sordo en ganar un Óscar, por su interpretación en el conmovedor drama independiente "CODA".

"Es increíble estar aquí. No me puedo creer que esté aquí", dijo en lengua de señas, visiblemente emocionado. Kotsur disputaba la estatuilla a Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee (ambos por "El poder del perro"), Ciarán Hinds ("Belfast") y J.K. Simmons ("Being the Ricardos").

Noticia en desarrollo...

Lea también Tendencias Encanto gana el Óscar a mejor película animada La película de Walt Disney está ambientada en Colombia y fue un éxito de crítica y taquilla