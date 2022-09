Un pescador brasileño sobrevive 11 días a la deriva en el océano flotando en un congelador

“Nací de nuevo. Pensé que no contaría esta historia, pero estoy de vuelta aquí. Los tiburones rodeaban el congelador, pero se fueron. Pensé que me atacarían. Me quedé arriba (del congelador), no dormí, no dormí. Vi el amanecer, el atardecer, pidiéndole a Dios que envíe a alguien a rescatarme”, dijo el brasileño tras pasar un reconocimiento por el hospital local. Presentaba desnutrición, el miedo y la ansiedad.